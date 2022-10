Organic Farma Zdrowia rozpoczyna przegląd opcji strategicznych w celu oceny nowych kierunków rozwoju - poinformowała spółka w komunikacie.

Organic Farma Zdrowia rozpoczyna przegląd opcji strategicznych, fot. materiały prasowefot. materiały prasowe

Organic Farma Zdrowia rozważa kilka możliwości

Spółka podała, że rozważa kilka możliwości: pozyskanie nowych inwestorów finansowych lub strategicznych, przeprowadzenie nowej emisji akcji lub przeprowadzenie działań zmierzających do konsolidacji polskiego rynku handlu żywnością ekologiczną.

Spółka poinformowała również, że żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej nie została podjęta i nie ma pewności czy i kiedy taka decyzja zapadnie.

Organic Farma Zdrowia dokona analizy możliwych opcji

- Zarząd dokona analizy możliwych opcji i będzie przekazywać do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - czytamy w komunikacie.

Organic Farma Zdrowia S.A. ze spadkiem sprzedaży w I kw. 2022

W połowie maja 2022 roku Organic Farma Zdrowia S.A opublikowała raport za I kwartał tego roku. Jak poinformowała firma, sprzedaż spółki w I kw. 2022 roku wyniosła 13,2 mln zł i była mniejsza o 9,6% w porównaniu do I kwartału 2021 roku. Z kolei wynik EBITDA Grupy w I kw. tego roku zamknął się stratą 590 tys. zł, a wynik netto stratą 320 tys. zł, co natomiast jest plusem w porównaniu do minionego roku, kiedy to strata netto wyniosła 1.744 tys. zł.

- I kwartał 2022 zakończył się dla naszej spółki sprzedażą 13,2 mln zł, co oznacza spadek o 0,4% r/r na bazie LfL. Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 26,3 mln w stosunku do 26,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 2,3%.Od IV kwartału 2021 roku zarządy spółek Grupy realizowały z pełną determinacją szeroko zakrojony plan restrukturyzacyjny, dzięki czemu mimo mniejszej sprzedaży w I kwartale br. niż zaplanowano, udało się znacząco poprawić wyniki i Grupa zakończyła kwartał zyskiem EBITDA w kwocie 26 tys. zł oraz zyskiem netto w kwocie 63 tys. zł w stosunku do straty EBITDA 136 tys. zł i straty netto 653 tys. zł rok wcześniej - wyliczył Sławomir Chłoń, prezes zarządu Organic Farma Zdrowia.

Organic Farma Zdrowia ma 31 sklepów stacjonarnych

Organic Farma Zdrowia to sieć samoobsługowych delikatesów z produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. Sieć składa się z 31 delikatesów stacjonarnych w największych miastach Polski i delikatesów on-line.

Można w nich kupić kilka tysięcy artykułów pochodzących od ponad 100 rodzinnych gospodarstw ekologicznych, ale również od producentów reprezentujących krajowe i europejskie marki. Większość z nich to certyfikowana żywność ekologiczna, a pozostałe to produkty naturalne, regionalne, bezglutenowe, bezcukrowe oraz bez laktozy.

