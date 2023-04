Handel

Organic Farma Zdrowia podsumowała rok. "Restrukturyzacja i zamknięcie 10 sklepów"

Autor: oprac. PP

Data: 01-04-2023, 11:35

103 mln złotych - tyle wyniosła sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia w 2022 roku, co stanowi wzrost o 2,6% r/r, a na bazie LfL wzrost o ok. 5% w stosunku do roku 2021 - podała spółka w raporcie rocznym.

Sławomir Chłoń, prezes zarządu Organic Farma Zdrowia fot. PTWP