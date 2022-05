Organic Farma Zdrowia S.A. ze spadkiem sprzedaży w I kw. 2022

Organic Farma Zdrowia S.A .opublikowała raport za I kwartał tego roku. Jak wynika z danych, sprzedaż spółki w tym okresie wyniosła 13,2 mln zł, czyli o 9,6% mniej rdr. Mimo spadków, patrząc na czynniki zewnętrzne jak wojna i jej konsekwencje, zarząd pozytywnie ocenił wyniki spółki.

Spółka Organic Farma Zdrowia opublikowała raport za I kwartał 2022. / fot. facebook.com/ORGANICMARKETPL

Jak poinformowała Organic Farma Zdrowia w raporcie, sprzedaż spółki w I kw. 2022 roku wyniosła 13,2 mln zł i była mniejsza o 9,6% w porównaniu do I kwartału 2021 roku. Z kolei wynik EBITDA Grupy w I kw. tego roku zamknął się stratą 590 tys. zł, a wynik netto stratą 320 tys. zł, co natomiast jest plusem w porównaniu do minionego roku, kiedy to strata netto wyniosła 1.744 tys. zł.

Zarząd Organic Farma Zdrowia pozytywnie ocenia osiągnięte wyniki

- I kwartał 2022 zakończył się dla naszej spółki sprzedażą 13,2 mln zł, co oznacza spadek o 0,4% r/r na bazie LfL. Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 26,3 mln w stosunku do 26,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 2,3%.Od IV kwartału 2021 roku zarządy spółek Grupy realizowały z pełną determinacją szeroko zakrojony plan restrukturyzacyjny, dzięki czemu mimo mniejszej sprzedaży w I kwartale br. niż zaplanowano, udało się znacząco poprawić wyniki i Grupa zakończyła kwartał zyskiem EBITDA w kwocie 26 tys. zł oraz zyskiem netto w kwocie 63 tys. zł w stosunku do straty EBITDA 136 tys. zł i straty netto 653 tys. zł rok wcześniej - wyliczył Sławomir Chłoń, prezes zarządu Organic Farma Zdrowia.

- W świetle niespotykanie dużej kumuluacji samych negatywnych czynników zewnętrznych z jakimi mieliśmy do czynienia w I kwartale br. (ogromne ilości zachorowań na Covid w styczniu i lutym w ramach 5 fali pandemii; ogromny wzrost kosztów pracy, energii, paliw, transportu, usług obcych, surowców, produktów i opakowań; kłopoty z dostawami surowców i produktów w związku z przerwanymi światowymi łańcuchami dostaw; inflacji sięgającej 11%; gwałtownego osłabienia złotówki; frustracji związanej z błędami nowych ustaw podatkowo-finansowych i wreszcie wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej 24 lutego), zarząd uznaje osiągniętą sprzedaż i wyniki za duży sukces - dodał Sławomir Chłoń.