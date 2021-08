Organic Farma Zdrowia: W II kwartale 2 mln zł straty

W II kwartale br. skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. wyniosły 23 899 tys., a strata netto 1 960 tys. zł. Pierwsze półrocze br. to przychody w wysokości 50 811 tys. zł oraz 2 614 tys. zł straty netto.

Organic Farma Zdrowia z 2 mln zł straty w II kwartale, fot. materiały prasowe

Jednostkowe wyniki Organic Farma Zdrowia za II kwartał to 13 419 tys. zł przychodów i 1 779 tys. zł starty netto. Za I półrocze są to odpowiednio: 27 945 tys. zł i 3 523 tys. zł straty netto.

- II kwartał br. zarówno spółka jak i Grupa zakończyła wzrostem sprzedaży, jednak daleko nie satysfakcjonującym zarząd, ponieważ porównanie jest robione do niskiej bazy II kwartału z zeszłego roku, kiedy to sprzedaż była na bardzo niskim poziomie po wprowadzeniu pierwszego lockdownu i bardzo daleko idących ograniczeń w związku z pandemią Covid-Sars2. Zarząd intensywnie i na bieżąco analizuje wszystkie koszty i dokonuje na każdym polu optymalizacji, ale bardzo szybko rosnące koszty wynagrodzeń, czynszów, energii, zakupów i usług obcych, powoduje, że przy obniżonej sprzedaży (w stosunku do okresu z przed pandemii) nieuniknione są ujemne wyniki netto i Ebitda. Wszystkie sygnały rynkowe i co do zwyczajów zakupowych Polaków, wskazują, że konsumenci chcą się coraz lepiej i zdrowiej odżywiać, że coraz bardziej poszukują jakości, „czystej etykiety”, produktów organicznych/ekologicznych/Bio. Wierzymy, że jesienią br. konsumenci wrócą do normalności funkcjonowania i „deklaracja żywieniowa Polaków” przełoży się na wzmożone zakupy produktów oferowanych przez spółkę i grupę. Spodziewany, duży wzrost sprzedaży pozwoli wypracować dodatnie wyniki w IV kwartale i kolejnych latach - napisał w liście do akcjonariuszy Sławomir Chłoń, prezes zarządu OFZ.