W czerwcu 2023 r sprzedaż Organic Farma Zdrowia S.A. wyniosła 4,43 mln zł i była wyższa r/r o 11,5% na bazie LfL.

W czerwcu sprzedaż Organic Farma Zdrowia S.A. wyniosła 4,43 miliona złotych i była wyższa r/r o 11,5% na bazie LfL.

Sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia S.A. za I półrocze 2023 wyniosła 54,6 miliona

złotych, co oznacza wzrost r/r o 7% na bazie LfL.

W czerwcu Grupa Organic Farma Zdrowia wprowadziła kolejne, nowe produkty do sprzedaży – m.in. ekologiczne oliwki i oliwa z Grecji, ekologiczne czekolady z wyselekcjonowanych ziaren kakao, w tym również czekolady bez cukru pod marką Blanxart, ekologiczny ketchup dla dzieci pod marką EkoWital Kids, ekologiczna kombucha pod marką KomVida i wiele innych.

Organic Farma Zdrowia - wyniki finansowe 2022 r.

Sprzedaż Spółki Organic Farma Zdrowia w 2022 r. wyniosła 55 mln zł, co oznacza spadek o 1% w stosunku 2021 roku, ale wzrost o 7,5% na bazie LfL (porównywalnej bazie sklepów). Sprzedaż Spółki dystrybucyjnej Eko-Wital wyniosła 66,1 mln zł, co oznacza wzrost o 4,2% w stosunku do 2021 roku.

W pierwszej połowie 2022 roku wzrost sprzedaży Grupy był na poziomie niecałych 2% z powodu nagromadzenia się złych czynników, a przedewszystkim ze względu na wybuch wojny 24 lutego, który spowodował drastyczny spadek nastrojów konsumenckich. W drugiej połowie roku zaczął się okres stablizacji nastrojów pod wpływem swoistego przyzwyczajenia się obywateli do życia w czasach wielkiej niepewności i co raz to nowych, złych informacji. W okresie 4 kwartału wzrost sprzedaży Grupy urósł do 4%, przy jednoczesnym, skokowym obniżeniu kosztów w wyniku trwającej od 4 kwartału 2021 roku restrukturyzacji operacyjnokosztowej. W efekcie, w 4 kwartale Grupa wypracowała zysk EBITDA w kwocie ponad 311 tys.

złotych - podsumowali w raporcie Sławomir Chłoń i Przemysław Tomaszewski, czyli prezes zarządu i wiceprezes spółki.

Ostatecznie cały rok Grupa zakończyła stratą netto w kwocie 1 mln zł i stratą EBITDA w kwocie 2,34 mln złotych, niemniej jest to nieporównywalnie mniej niż rok wcześniej kiedy strata netto wyniosła 13,65 mln zł, a strata EBITDA 13,77 mln złotych, pamiętając jednak, że wyniki 2021 roku zostały obciążone kwotą ponad 9 mln złotych odpisów aktywów oraz rezerw na koszty likwidacji nierentownych sklepów, których część była poniesiona w 2022 roku.

