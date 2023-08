Orlen zakłada, że do końca roku blisko 90 proc. stacji paliw, działających dotychczas w Czechach pod marką Benzina, będzie funkcjonować pod marką Orlen - podał koncern w komunikacie prasowym.

Orlen chce, by do końca roku blisko 90 proc. czeskich stacji grupy przeszło rebranding; fot. shutterstock

Orlen: Rebranding czeskich sieci

Grupa Orlen posiada największą sieć 436 stacji paliw w Czechach, jest również liderem na rynku paliw alternatywnych.



Rebranding czeskich stacji paliw grupy Orlen rozpoczął się w 2019 roku. W drugiej połowie tego roku koncern planuje zmienić logotypy na około 300 stacjach. Tym samym do końca roku 370 z 436 czeskich stacji paliw będzie działało pod wspólną marką Orlen.



Jak podano, ujednolicanie marki na rynkach zagranicznych obejmuje również sprzedaż pozapaliwową. Od 2019 roku do sieci włączono blisko 100 nowych punktów Orlen Stop.Cafe, które obecnie obejmują ponad 80 proc. całej czeskiej sieci.



Grupa Orlen prowadzi swoje stacje paliw w Polsce, Czechach, Niemczech, na Węgrzech, Litwie i Słowacji. Wkrótce Orlen pojawi się na 7 rynku: w Austrii, gdzie do końca roku sfinalizuje zakup 266 stacji paliw.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl