Orlen obniża ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach

Ceny na stacjach Orlenu zostaną obniżone o 34 gr/l w przypadku oleju napędowego i o 20 gr/l w przypadku benzyny – wynika z poniedziałkowego wpisu prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka w mediach społecznościowych.

Autor: PAP

Data: 15-03-2022, 08:59

Ceny na stacjach Orlenu zostaną obniżone; fot. PAP/ Albert Zawada

Ceny paliw będą niższe

"Obniżamy ceny na stacjach! ON o 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie" - napisał w poniedziałek na swoim koncie na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Obajtek w swoim wpisie dodał także, że w Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł.