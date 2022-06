Orlen przejmuje Lotos. Jaki udział w nowym podmiocie będzie miał Skarb Państwa?

Po przejęciu Grupy Lotos przez PKN Orlen udział Skarbu Państwa w połączonym podmiocie wzrośnie do około 35 procent.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 02-06-2022, 18:10

Orlen przejmuje Lotos. Jaki udział w nowym podmiocie będzie miał Skarb Państwa? fot. PTWP

Orlen przejmuje Lotos

Obecnie Skarb Państwa kontroluje 27,52 proc. akcji płockiego koncernu.

"Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona" - dodano w komunikacie Orlenu.

W czwartek PKN Orlen i Grupa Lotos poinformowały o zatwierdzeniu projektu planu połączenia obu spółek. Dodano, że połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Lotosu do Orlenu w zamian za akcje, które Orlen przyzna akcjonariuszom Grupy Lotos.

Orlen ma plan połączenia z Lotosem

W komunikacie dodano, że w zamian za jedną akcję Grupy Lotos akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen.

