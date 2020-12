Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press

Stacje paliw rozwijają ofertę detaliczną we współpracy z sieciami

"Przejmujemy wydawnictwo @Polska_Press. Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej" - napisał w poniedziałek na Twitterze prezes Grupy Orlen, Daniel Obajtek.

"PKN ORLEN rozszerza działalność w obszarze mediowym" - podała spółka w komunikacie.

"Akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki Ruch, umożliwi Koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów" - dodano.

Orlen poinformował, że transakcja wpisuje się w strategiczne plany PKN ORLEN w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Według spółki poprzez przejęcie Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group, koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

"Konsekwentnie poszerzamy obszary naszej działalności" - powiedział Obajtek.

"Przejęliśmy spółkę Ruch, co ułatwi nam wejście na rynek nowych punktów sprzedaży i rozwój usług e-commerce" - dodał.

Prezes PKN ORLEN stwierdził, że dostęp do 17,4 milionów użytkowników portali, zarządzanych przez Polska Press, skutecznie wzmocni sprzedaż całej Grupy ORLEN, zoptymalizuje koszty marketingowe i umożliwi dalszą rozbudowę narzędzi big data.

"Podejmujemy działania, które wpisują się w nową strategię PKN ORLEN do 2030 r. i będą efektywnie wspierać dynamiczny rozwój sieci detalicznej - ocenił Obajtek.

Według Orlenu, Polska Press to jeden z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł.

"Polska Press posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych" - poinformował Orlen.

"Funkcjonują z powodzeniem w 15 z 16 województw w Polsce, a w większości z nich zajmuje pozycję lidera pod względem czytelnictwa i sprzedaży" - dodał.