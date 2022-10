PKN Orlen ogłosił zapytanie o informację w zakresie możliwości produkcji i dostaw parówek wegańskich lub wegetariańskich do hot-dogów. Koncern wyjaśnił, że celem postępowania jest analiza rynku, rozpoznanie potencjalnych dostawców oraz proponowanych rozwiązań produktowych.

PKN Orlen analizuje rynek vege parówek do hot-dogów /fot. Shutterstock

Orlen szuka dostawcy wege parówek

W imieniu PKN Orlen uprzejmie zapraszamy do złożenia wstępnej oferty w ramach zapytania o informację - RFI w zakresie produkcji i dostaw parówek wegańskich lub wegetariańskich do hot-dogów - ogłosił PKN Orlen.

Koncern podał, że w ramach postepowania "Analiza rynku vege parówek do hot-dogów" odpowiedzi można składać do 19 października.

PKN Orlen podkreślił jednocześnie, że "oferuje obecnie swoim klientom hot-dogi w wersji wegańskiej, jednakże mając na względzie dynamikę zmian oraz pojawiające się nowe rozwiązania w kategorii produktów wegańskich na rynku, koncern publikuje przedmiotowe zapytanie, którego celem jest analiza rynku, rozpoznanie potencjalnych dostawców oraz proponowanych rozwiązań produktowych".

Blisko 2500 punktów sprzedaży pozapaliwowej

Z danych Grupy Orlen za drugi kwartał tego roku wynika, że koncern posiada 2309 punktów sprzedaży pozapaliwowej, w tym: 1768 w Polsce, z czego 12 to Orlen w ruchu, a także 326 w Czechach, 170 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Grupa Orlen odnotowała wzrost liczby punktów sprzedaży pozapaliwowej - w sumie o 69, przy czym najwięcej w Polsce - o 38.

W tym roku planowane nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen to łącznie 15,2 mld zł, w tym 10,7 mld zł na rozwój, z czego 6 proc. dotyczyć ma segmentu detalicznego. W tym czasie, jak podał ostatnio PKN Orlen, zakładany jest rozwój sieci stacji paliw - o ponad 30 obiektów oraz rozwój sieci sprzedaży pozapaliwowej - o ponad 30 punktów, w tym Stop Cafe i Star Connect, a także wprowadzanie nowych usług i produktów.

Rebranding stacji Lotos

PKN Orlen podał ostatnio, że Grupa Orlen rozpoczęła proces rebrandingu i włączania stacji paliw Lotos do swojej sieci sprzedaży - w ramach połączenia obu firm sieć Grupy Orlen w Polsce powiększy się do ponad 1900 stacji, a za granicą do blisko 1300 obiektów.

Według koncernu, w nowo włączonych do sieci obiektach w pozapaliwowej ofercie sprzedażowej docelowo wprowadzany będzie asortyment typowy dla stacji Orlen z gastronomicznym formatem Stop Cafe.

