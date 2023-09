Jak powiedział w rozmowie z Portalem Spożywczym Rafał Cheliński, kierownik zespołu E-Commerce ORLEN, wprowadzenie sprzedaży i dostaw żywności to bardzo interesujący kierunek rozwoju, dlatego firma bacznie przygląda się temu, co dzieje się na rynku.

Na razie w sklepie Orlen Vitay dostępnych jest 3,5 tys. produktów. Wśród kategorii sklepu są motoryzacja, elektronika, sport/moda/turystyka, sprzęt AGD oraz dom i ogród. Klienci poprzez stronę internetową sklepu mogą kupić m.in. oleje silnikowe, wycieraczki samochodowe, różnego rodzaju słuchawki, kolczyki czy zegarki.

- Oferta produktowa w sklepie ORLEN Vitay jest na bieżąco dostosowywana do oczekiwań naszych klientów i zmienia się, odpowiadając na ich gusta – zaznaczył kierownik zespołu E-Commerce ORLEN. Zidentyfikowaliśmy obszary, w których możemy być naturalnym liderem - to motoryzacja, oleje napędowe, a także szeroko pojęta turystyka. Obecnie prowadzimy rozmowy z wieloma producentami i dystrybutorami. Nasz model współpracy jest elastyczny, dostosowany do partnerów i zmieniającego się otoczenia.