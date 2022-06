ORLEN VITAY jest najczęściej pobieraną aplikacją w AppStore i Google Play

Aplikacja ORLEN VITAY jest najczęściej pobieraną aplikacją w AppStore i Google Play - poinformował PAP w środę PKN Orlen pytany o pierwsze efekty wprowadzonej od 27 czerwca br. letniej promocji na paliwa.

Rośnie liczba użytkowników aplikacji ORLEN VITAY

Wakacyjna promocja gwarantująca użytkownikom programu lojalnościowego VITAY tańsze paliwa cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie aplikacja ORLEN VITAY jest najczęściej pobieraną aplikacją w AppStore i Google Play, a liczba użytkowników konsekwentnie wzrasta - poinformował PAP w środę PKN Orlen.

Aplikacja ORLEN VITAY wyprzedza w Google Play podobną aplikację jednego z popularnych w Polsce dyskontów.

Zasady programu promocyjnego Orlenu

Orlen ogłosił wakacyjny program promocyjny 24 czerwca br. Zgodnie z jego zasadami, z letniej promocji mogą skorzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy korzystają z aplikacji ORLEN VITAY, ale także, od 1 lipca posiadacze tradycyjnej plastikowej karty VITAY. Każdy uczestnik promocji ma otrzymać 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA) w ramach trzech tankowań do 50 litrów miesięcznie. Pozwoli to na zakup w wakacje do 150 litrów paliwa miesięcznie z rabatem. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć uczestnicy programu VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Będą oni mogli otrzymają rabat wynoszący 40 groszy na litrze - zapowiedział koncern.

Orlen przypomniał również, że Program VITAY, który rozwija od ponad 20 lat umożliwia zbieranie punktów za tankowanie paliwa oraz zakup innych produktów na stacjach Orlen. Punkty VITAY można wymieniać na nagrody rzeczowe i kupony rabatowe, ale także przeznaczyć na pomoc charytatywną.

PKN Orlen jest największym dostawcą paliw na polskim rynku, gdzie według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego(POPiHN) ma 1814 stacji paliw w tym z logo Bliska 21. Sam koncern podaje, że działa na 5 rynkach w regionie, na których ma 2850 stacji paliw z których korzysta 15 mln klientów.