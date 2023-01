Pod koniec 2022 r. na polskim rynku działało 7898 stacji paliw - poinformowała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. W rękach PKN Orlen było 1920 stacji, zagraniczne koncerny miały 1610 takich punktów, a niezależni operatorzy 1284.

Orlen vs. zagraniczne koncerny. Kto rządzi na rynku paliw w Polsce? fot. shutterstock

Ile jest stacji paliw w Polsce?

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) poinformowała, że na koniec 2022 r. w Polsce działało 7898 stacji paliw, podczas gdy rok temu było ich 7852. Do PKN Orlen należało 1920 stacji, co oznacza wzrost o 101 stacji w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to Orlen miał ich 1819. Zagraniczne koncerny posiadały ogółem 1610 stacji, podczas gdy w 2021 r. miały ich 1581. Niezależni operatorzy mieli 1284 stacje paliw.

Orlen vs. zagraniczne koncerny. Kto rządzi na rynku paliw w Polsce?

POPiHN podaje, że do PKN Orlen należało 24,3 proc. detalicznego rynku paliw, koncernom zagranicznym przypadł udział wynoszący 25,6 proc., niezależni operatorzy objęli 17,9 proc. rynku. 30 proc. należało do pozostałych firm, zaś w rękach hipermarketów było 2,2 proc. rynku stacji paliw.

POPiHN poinformował również w swoim raporcie, że w 2022 r. do 2565 wzrosła liczba ładowarek do samochodów elektrycznych. W 2021 r było ich 1932.

Rynek stacji paliw w Polsce jest nasycony - stwierdził pod koniec grudnia 2022 r. dyrektor ds. analiz rynku paliw Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Krzysztof Romaniuk. Ten stan zostanie utrzymany, a nowe obiekty będą przejmowane przez sieci spośród stacji już funkcjonujących na rynku - ocenił. Jego zdaniem szczególnie aktywni na tym polu są operatorzy prywatni.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl