Orlen wyprodukuje biopaliwo ze zużytych tłuszczów

Rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na budowę jednostki HVO (uwodornienia olejów roślinnych) na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 600 mln zł - poinformowała spółka.

Autor: PAP

Data: 01-10-2021, 12:30

Rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na budowę jednostki HVO (uwodornienia olejów roślinnych) na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku / fot. PTWP

Zarząd PKN Orlen wyraził także zgodę na zawarcie z firmą Technik Polska umowy na budowę jednostki HVO w formule EPC dla zakresu ISBL. Realizacja inwestycji, której wartość szacowana jest na ok. 600 mln zł, planowana jest w połowie 2024 roku.



PKN Orlen zbuduje w Płocku instalację HVO i wdroży na skalę przemysłową technologię polegającą na uwodornieniu oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego (UCO) lub ich mieszanki. Produkt końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego lub paliwa lotniczego JET.

Wydajność instalacji HVO może wynieść około 300 tys. ton uwodornionego oleju rocznie.

Inwestycja wpisuje się w program operacyjny dla biopaliw i ułatwi spółce realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz spełnienie unijnych wymogów w zakresie zwiększania udziału biokomponentów w paliwach. Wpłynie to na redukcję emisyjności paliw transportowych wprowadzanych na rynek, zgodnie z założeniami unijnego pakietu „fit for 55”.



Produkcja biokomponentu do paliw w instalacji HVO przyczyni się także do spełnienia wymagań postawionych w pakiecie „fit for 55” branży lotniczej. Biopaliwo lotnicze wyprodukowane w instalacji HVO z UCO, czyli zużytych tłuszczów, będzie spełniać kryteria określone dla SAF (Sustainable Aviation Fuel) - zrównoważonego paliwa lotniczego. Obejmuje ono zaawansowane biopaliwa kolejnej generacji stosowane do napędu samolotów odrzutowych, które – w porównaniu z użytkowanymi powszechnie paliwami Jet A i Jet A-1 – istotnie wpływają na zmniejszenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych.