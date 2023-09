Orlen poinformował w piątek w komunikacie prasowym, że zakończył proces rebrandingu stacji paliw, jakie multienergetyczny koncern posiada na Słowacji. Wszystkie działają już pod marką Orlen - zaznaczono.

Orlen zakończył rebranding stacji paliw na Słowacji. fot. mat. pras.

Orlen zakończył rebranding stacji paliw na Słowacji

Jak przypomniano w komunikacie, w 2023 r. Orlen dwukrotnie powiększał sieć swoich stacji na Słowacji. Po zakończeniu rebrandingu Orlen koncentruje się na poszerzeniu oferty pozapaliwowej oraz rozwoju dystrybucji paliw alternatywnych, w tym uruchomieniu pierwszych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W planach jest również dalszy wzrost liczby stacji.

"Skutecznie wzmacniamy markę Orlen w Polsce i regionie. Na Słowacji, w zaledwie cztery lata, stworzyliśmy jedną z największych sieci paliwowych i chcemy wkrótce wejść do grona trzech największych operatorów stacji w tym kraju. Produkty i usługi z logo Orlen cieszą się tutaj coraz większym uznaniem - klienci doceniają ich jakość i innowacyjność. Będziemy dalej iść w tym kierunku - wkrótce słowaccy kierowcy będą mogli skorzystać z naszej aplikacji ułatwiającej korzystanie z oferty Orlen. Stawiamy również na rozwój elektromobilności i planujemy uruchomienie stacji tankowania wodorem" - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Orlen działa na Słowacji od 2019 r. i - według koncernu - jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci paliwowych na tym rynku, na którym zajmuje aktualnie czwartą pozycję. Na koniec 2022 r. koncern posiadał na Słowacji 50 stacji, w 2023 r. przejął 37 stacji marki Slovnaft od MOL.

Jak zapowiedział Orlen, na słowackich stacjach pojawią się ładowarki dla pojazdów elektrycznych, do końca 2030 r. mają być na 40 proc. stacji koncernu w tym kraju. Do tego czasu Orlen planuje uruchomić również 20 stacji tankowania wodorem.

Orlen przypomniał, że na Słowacji działa już 48 punktów gastronomicznych Stop.Cafe. Do końca roku zmodernizowanych zostanie osiem lokali. We wszystkich punktach do sprzedaży wprowadzane są również nowe kategorie przekąsek, które będą sprzedawane pod marką Stop.Cafe. Część z nich będzie produkowana w Polsce - zaznaczył koncern.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów.

Na koniec II kwartału 2023 r. liczba stacji paliw Orlen wynosiła 3157, z czego 1919 w Polsce, a 1238 na rynkach zagranicznych: w Czechach, na Litwie, w Niemczech, na Słowacji i Węgrzech. W lipcu koncern ogłosił transakcję kupna austriackiej sieci paliwowej Turmöl. Po jej finalizacji, liczba stacji Orlenu wzrośnie o 266, a koncern będzie prowadził sprzedaż detaliczną paliw na siedmiu europejskich rynkach.

