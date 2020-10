Ostatni rok to ogromny wzrost e-handlu (badanie)

Chwilowa moda czy nowy trend?

Według przeprowadzonych przez agencję Zymetria badań wynika, że wzrost e-commerce będzie trwały. Składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim pojawiło się świeże paliwo dla e-handlu pod postacią nowych kupujących. Natomiast oswojeni z tym kanałem nabywcy zaczęli dokonywać zakupów w minimum 5 kategoriach produktowych i deklarują zwiększenie ich intensywności. I najważniejszy czynnik: duże firmy zanotowały wzrost obrotów w kanale e-commerce dlatego będą chciały kontynuować swoją strategię sprzedaży w sieci. Wszyscy zrozumieli, że na e-handlu można bardzo dobrze zarobić.

Kim są nowi kupujący i co wkładają do e-koszyka?

Nasze badania wskazują, że rośnie odsetek e-buyers, czyli użytkowników internetu, którzy dokonali zakupu online w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Grupa ta urosła z poziomu 76% internautów do 87%. Wzrost o 11 punktów procentowych należy ocenić jako bardzo wysoki i bardzo istotny dla rynku. Dane te oznaczają, że pojawili się nowi kupujący, którzy zaczynają przenosić swoje zwyczaje zakupowe do sieci – komentuje Edyta Czarnota, Managing Partner w Zymetria.

Niemal połowa z nowych e-klientów dokonała w tym roku pierwszych e-zakupów w okresie marzec – kwiecień. Zazwyczaj do e-commerce podchodzą oni ostrożnie a połowa z nich nabyła produkty online z jednej albo dwóch kategorii. Najczęściej nowi klienci sięgają po: obuwie, odzież, kosmetyki, elektronikę, telefonię, a także kulturę i rozrywkę. Najrzadziej w sieci kupują: małe AGD, artykuły spożywcze i chemię oraz duże AGD.

Co i gdzie kupują Polacy?

Beneficjentami przyspieszenia są wszystkie kategorie produktowe, a w szczególności artykuły spożywcze, leki, środki farmaceutyczne oraz kosmetyki. Co ciekawe, co trzeci polski internauta kupuje minimum 5 kategorii produktowych – stanowi to wzrost o 11 p.p. w porównaniu do ubiegłego roku. Kupujący żywność online nabywali głównie produkty, które łatwo przechowywać. – Polacy w produkty spożywcze zaopatrywali się przede wszystkim na Allegro. Na drugim miejscu znalazło się Tesco, a na trzecim Carrefour. Generalnie marki omnichannelowe były silniejsze w sieci niż te specjalizujące się w sprzedaży online – wyjątkiem jest oczywiście Allegro – dodaje Edyta Czarnota.