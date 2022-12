Statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących Świąt wydać przeciętnie 1427 zł. To niecały 1 proc. więcej w stosunku do świątecznych wydatków deklarowanych w analogicznym badaniu w roku ubiegłym. Wystarczy jednak spojrzeć na inflację – tak naprawdę w tym roku Polacy chcą nadchodzące Święta spędzić dużo skromniej niż w ubiegłym roku.

W tym roku na świąteczne prezenty i przygotowania Polacy zamierzają wydać średnio 1427 zł

Od 2018 roku stopniowo wprowadzany jest zakaz handlu w niedziele. Chociaż część sklepów próbowało otwierać swoje placówki na „czytelnię”, „wypożyczalnię sprzętu sportowego”, a nawet „dworzec”, większość klientów przyzwyczaiła się już do faktu, że w niedziele otwarte są jedynie pojedyncze, małe sklepy. Wiele osób nie chce sprawdzać czy nadchodząca niedziela jest handlowa, czy nie i po prostu rezygnują z zakupów w tym dniu.

To ostatnia niedziela…

W 2023 roku czeka nas siedem niedziel handlowych a w zasadzie 6 i pół, bo jedna z nich wypada w Wigilię, więc godziny otwarć sklepów będą znacznie krótsze. Póki co czeka nas ostatnia handlowa niedziela przed końcem roku i świętami – 18 grudnia. To dla Polaków czas przedświątecznych zakupów, ale i… finansowej gimnastyki, bo w tym roku na Świętach chcą oszczędzać.

Jak wynika z badania, zrealizowanego na zlecenie Związku Banków Polskich przez firmę badawcza Minds&Roses, statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących Świąt wydać przeciętnie nominalnie 1427 zł. To niecały 1 proc. więcej w stosunku do świątecznych wydatków deklarowanych w analogicznym badaniu roku ubiegłym.

Biorąc pod uwagę dzisiejszą siłę nabywczą pieniądza wyraźnie widać, że za tę kwotę kupimy w tym roku mniej. I nie jest to bagatelna różnica, bo inflacja sięga już niemal 18 proc.

Wydatki Polaków przed Świętami

Stosunkowo największa część świątecznych wydatków – przeciętnie 585 zł – będzie związana z artykułami spożywczymi i organizacją Świąt. Na prezenty dla najbliższych średnio przeznaczymy 500 zł, a na podróże świąteczne i dojazdy 342 zł. To jednak wartości uśrednione.

Spośród osób, które myślą o ograniczeniu wydatków aż 45 proc. planuje zaoszczędzić w tym roku na prezentach. Skromniejszy stół świąteczny i ograniczenie wydatków na artykuły spożywcze deklaruje blisko 30 proc. osób, natomiast co piąta osoba z tych, które planują oszczędności, będzie poszukiwała ich przede wszystkim w sferze wydatków na transport, np. pozostając w domu.

Coraz droższe Święta

Wygląda na to, że w tym roku nie Grinch zagrażać będzie Świętom, ale otaczająca drożyzna. Oszczędzając i tak wydamy więcej niż rok temu, choć obchody Bożego Narodzenia będą skromniejsze.

Jak wynika z danych GUS, w ciągu roku podrożało niemal wszystko. Z kolei ZBP wylicza, że z punktu widzenia organizacji świątecznych spotkań, najbardziej odczuwamy wyższe ceny żywności, które w ciągu roku wzrosły o 22 proc. Tylko w ciągu miesiąca podskoczyły o 2,7 proc. Z kolei zakup artykułów dekoracyjnych będzie nas kosztował ponad 10 proc. więcej niż przed rokiem. Droższe będą też przedświąteczne porządki – ceny środków czyszczących i konserwujących wrosły o ponad 14 proc. r/r. Za wizytę u fryzjera czy kosmetyczki trzeba zapłacić prawie 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Świąteczna podróż do rodziny czy przyjaciół także będzie zdecydowanie droższa. W ciągu roku ceny paliw wzrosły łącznie o 19,5 proc., w tym benzyny o 16 proc., a oleju napędowego o ponad 33 proc.

Co ważne, w 2022 roku mniej osób deklaruje, że Święta finansuje z oszczędności (32 proc w 2021, 30 proc. w 2022) lub z pożyczki konsumenckiej (4 proc. w 2021, 2 proc w 2022). Oznacza to, że Polacy zaciskają pasa i nie spodziewają się, że sytuacja w najbliższych miesiącach poprawi się na tyle, żeby finansowa przyszłość była łatwa do przewidzenia.

