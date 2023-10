Jak podkreśla Ewa Derlatka-Chilewicz, Head of Research, Cushman & Wakefield, parki handlowe nie są nowym formatem na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, jednak największy boom na zakupy w tych obiektach pojawił się wraz z początkiem pandemii w 2020 roku.

Polscy konsumenci, jak nigdy wcześniej, docenili wtedy komfort robienia codziennych zakupów blisko swoich domów, bez konieczności podróży do centrum miasta. Bez wątpienia, format ten podąża też za rozwojem rynku mieszkaniowego. (...) Tego typu obiekty oferują swoim klientom możliwość zrobienia w miarę kompleksowych zakupów, mając zazwyczaj w ofercie znany dyskont spożywczy, drogerię, marki z kategorii value oraz drobne usługi - komentuje.

Jak wynika z danych Cushman & Wakefield, w Polsce działa obecnie 200 parków handlowych, oferujących 470 tys. mkw. powierzchni. Tylko w drugim kwartale tego roku na rynek trafiło sześć nowych tego typu inwestycji – w Bytowie, Dzierżoniowie, Jastrowie, Lublinie, Ostrzeszowie i Piotrkowie Trybunalskim. Kolejne projekty są w budowie. Aktualnie w realizacji pozostaje 400 tys. mkw. w ramach 35 parków handlowych.

Zdaniem ekspertki C&W, parki handlowe co do zasady charakteryzują się w miarę kompleksową ofertą zakupową, która nie jest możliwa bez odpowiedniej oferty spożywczej. Stąd też w parkach handlowych znajdziemy zazwyczaj znany dyskont spożywczy.

- Dodatkowo, parki handlowe pozycjonują się jako miejsca oferujące możliwość zrobienia zakupów w dobrych cenach, co zwłaszcza w dobie wciąż wysokiej inflacji jest szczególnie ważne dla dużej grupy konsumentów. Dlatego do parków handlowych tak chętnie wchodzą tzw. value retailers, którzy pozostają wiodącą grupą najemców w tym formacie handlowym. Co ważne, normą stało się już, że w tej samej inwestycji umowy najmu podpisują marki, które mogą być uznawane za konkurentów. Szeroki wachlarz najemców z tej samej kategorii daje klientowi duży wybór i możliwość porównania oferty, co przekłada się na dużą popularność tego formatu wśród polskich konsumentów - podsumowuje Ewa Derlatka-Chilewicz.