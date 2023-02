Carrefour Belgia jest niezadowolony z faktu, że Intermarché nie musi sprzedawać żadnego z 86 supermarketów grupy Mestdagh – grupy franczyzowej, do której należały markety Carrefour. Jednak ani sąd, ani belgijski „UOKiK” nie zgadzają się z tymi zarzutami.

Carrefour nie zgadza się z przejęciem marketów/ fot. mat. prasowe

„Nadmierna dominacja”

Odkąd Intermarché przejął pod koniec zeszłego roku 86 byłych supermarketów Carrefour Market, belgijski Carrefour sprzeciwia się tej transakcji, ale teraz pojawiają się wieści, że detalista zdecydował się podjąć kroki prawne.

Sieć nie zgadza się z bezwarunkową zgodą belgijskiego organu ds. konkurencji (odpowiednikowi polskiego UOKiK-u), która zapadła w listopadzie ubiegłego roku. Tymczasem były franczyzobiorca Mestdagh uważa, że ​​należy wprowadzić przymusową sprzedaż niektórych sklepów Carrefour. W tym celu firma udała się do Sądu Apelacyjnego w Brukseli - donosi belgijska gazeta De Tijd.

Według Carrefour Intermarché od czasu przejęcia stał się podmiotem zbyt dominującym w niektórych regionach i powinien sprzedać osiemnaście takich sklepów. Jednak sąd nie przychylił się do tego żądania, a orzeczenie co do meritum ma nastąpić 26 kwietnia. Carrefour twierdzi, że w wyniku przejęcia stracił udziały w rynku i zyski ze sprzedaży.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl