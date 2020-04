Ostrów Wlkp.:Pakiet pomocowy dla kupców na miejskich targowiskach

3 mld zł do uruchomienia na wsparcie dotacyjne dla firm poszkodowanych pandemią

Ostrowski pakiet pomocowy został wypracowany między władzami miasta a handlującymi na lokalnych targowiskach przy ulicach Głogowskiej, Grabowskiej/Witosa oraz zieleniakach przy Konopnickiej i Tomczeka.

"Jest on dedykowany głównie branży tekstylno-odzieżowej, najbardziej dotkniętej skutkami stanu epidemii na targowiskach" - powiedziała prezydent Ostrowa Wlkp. Beata Klimek.

Wsparcie obejmuje całkowite zwolnienie z czynszu i opłat rezerwacyjnych kupców, którzy zawiesili działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Czynsz za budynki stałe i opłaty za rezerwację miejsc handlowych zostaną obniżone od 20 do 50 procent, w zależności od spadku miesięcznych przychodów w stosunku do poziomu średniorocznego w 2019 roku, na okres do 3 miesięcy od 1 kwietnia.

"Kolejnym elementem ułatwiającym działalność handlową jest obniżenie do 50 procent opłat za postój pojazdów w miejscach handlowych od 24 kwietnia" - powiedziała prezydent Klimek.

Dodała, że władze miasta, mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną i ułatwienie czynności sanitarnych, od 24 kwietnia wprowadzają bezpłatne korzystanie z toalet i szaletów dla wszystkich handlujących na targowisku przy ul. Głogowskiej.