Jeronimo Martins obserwuje, że konsumenci w Polsce są teraz bardziej ostrożni w decyzjach zakupowych - poinformowali przedstawiciele grupy podczas telekonferencji na ubiegłym tygodniu, po opublikowaniu raportu rocznego. Biedronka będzie nadal inwestować w ceny.

Jak wskazała, na wszystkich rynkach, na których działa grupa Jeronimo Martins, widać zjawisko "trading down", czyli wybierania przez klientów tańszych produktów, choć najbardziej jest to widoczne w Kolumbii. W Polsce część klientów też kupuje mniej i tańsze produkty, ale są też tacy, którzy nie zmienili swoich zachowań.

Jej zdaniem Biedronka ma najlepsze ceny na rynku i będzie nadal jedną z najczęściej wybieranych sieci, co pozwoli chronić sprzedaż i rentowność.



"Biedronka będzie nadal inwestować w konkurencyjność cenową" - powiedziała Ana Luisa Virginia.

Jak poinformował po opublikowaniu rocznych wyników Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino Polska, spółka spodziewa się w 2023 roku nadal wysokiej presji inflacyjnej wpływającej na marżę brutto na sprzedaży. Jak wskazał, widać, że konsument jest bardziej wrażliwy cenowo i ostrożniej robi zakupy.

Podał, że spółka benczmarkuje się cenami do największych sieci detalicznych.



"Pracujemy cały czas nad asortymentem i promocjami, by wybierał naszą sieć" - powiedział członek zarządu.

Jak wskazał, udział marek własnych w sprzedaży rośnie i wynosi obecnie ok. 5 proc., z wyłączeniem produktów mięsnych Agro-Rydzyny.

"To nie będzie łatwy rok. Ostrożność konsumenta będzie motywem przewodnim. Będzie walka o jego siłę nabywczą, walka o ceny. Będziemy musieli pokazać, że w takim otoczeniu rynek niezależny ma swoje atuty. Będziemy dążyć do dalszej efektywności kosztowej, do uproszczenia struktury, pracować nad konkurencyjnością sklepów. Priorytetem dla nas jest sprzedaż, udziały rynkowe i poprawa rentowności. Jestem przekonany, że w trudnym roku pokażemy lepsze wyniki, podobnie jak było w 2022 roku" - mówił w rozmowie z PAP Biznes Paweł Surówka, prezes grupy Eurocash.