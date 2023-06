Inflacja i wzrost cen produktów zmusza konsumentów do zmiany codziennych nawyków zakupowych. Chcąc maksymalnie obniżyć koszty staramy się wypróbować wiele dostępnych rozwiązań – porównując ceny, sprawdzając promocje i wyszukując kody rabatowe i zniżki. Często jednak niższa kwota na paragonie oznacza również wyrzeczenia i stracony czas. Co zrobić, kiedy chęć zaoszczędzenia zaczyna przypominać pracę na pełen etat?

Oszczędzanie przypomina pracę na pełen etat /fot. Unsplash/ Geoffrey Crofte

Promocje budują lojalność wobec marki

Promocje mają znaczący wpływ na lojalność wobec marki, jej postrzeganie przez konsumentów oraz pozyskiwanie nowych klientów. Pomysł, że kupony napędzają sprzedaż, nie powinien nikogo dziwić, ale siła promocji w rozwoju biznesu bywa niedoceniana.

Według przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych ankiety, aż 80% respondentów stwierdziło, że kupon lub rabat zachęca ich do zrobienia zakupów w nowym, nieznanym wcześniej sklepie. Ponadto, prawie 3/4 odpowiadających przyznało, że korzystna oferta jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o tym co i gdzie kupić. Czterech na pięciu przyznaje też, że znalezienie świetnej okazji wpływa na pozytywne doświadczenie zakupowe i satysfakcję z dobrze wydanych pieniędzy.

W Stanach Zjednoczonych moda na oszczędzanie nie jest nowym zjawiskiem, a fenomen „łowców okazji” stał się nawet motywem przewodnim reality show Extreme Couponing, programu, którego uczestnicy konkurują ze sobą w poszukiwaniu najkorzystniejszych promocji. Obecna sytuacja gospodarcza sprawiła, że Polacy również zaczęli uważniej przyglądać się swoim wydatkom.

– Dzisiejsi konsumenci chcą mieć poczucie, że wydali swoje pieniądze w najmądrzejszy możliwy sposób. Czasem szukając oszczędności jesteśmy w stanie sporo poświęcić – choćby poprzez udanie się do bardziej oddalonego, tańszego sklepu, czy nawet decydując się na zakup o gorszej jakości lub o bliskim terminie spożycia. Jednocześnie nie zauważamy, że tracimy w ten sposób czas poświęcony na dojazd, rzadko zwracamy uwagę na wyższy koszt benzyny, a produkty szybciej się psują. Dlatego też w naszej kampanii #BARBOLOVE zakupy oszczędnościowe chcemy pokazać konsumentom sposób na kompleksowe oszczędzanie, który nie tylko pozwoli im zapłacić mniej, ale przede wszystkim nauczy planowania i wybierania korzystnych ofert bez konieczności szukania kompromisów – mówi Agnieszka Śliwka-Stachowiak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Barbora Polska.

Kampania oszczędnościowa Barbora

Kampania #BARBOLOVE zakupy oszczędnościowe wystartowała w sklepie internetowym Barbora z początkiem czerwca.

Co tydzień do 500 produktów objęte jest promocją nawet do 50% – wśród nich konsumenci znaleźć mogą szerokie spektrum produktów, od świeżych warzyw i owoców, po chemię domową. Doskonałą ofertą jest również możliwość darmowej dostawy nawet tego samego dnia, przez siedem dni w tygodniu. Przewidziano także kupony dla nowych klientów, którzy mogą otrzymać 40 zł rabatu na pierwsze zamówienie. Wyrażając zgodę na komunikaty marketingowe są też na bieżąco informowani o kolejnych okazjach.

– Zakupy online to ogromne ułatwienie dla osób ceniących swój czas i rozsądnie zarządzających domowym budżetem. Szeroki asortyment umożliwia tworzenie listy zakupów w jednym miejscu – dzięki temu nasi użytkownicy mogą zaplanować swoje wydatki i łatwo obserwować, kiedy ich ulubiony produkt zostanie przeceniony. Z kolei darmowa dostawa nawet siedem dni w tygodniu pozwala wykorzystać wolny czas na spotkania z przyjaciółmi czy rodziną – podsumowuje Agnieszka Śliwka-Stachowiak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Barbora Polska.

