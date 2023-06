Jak pisze portal, klienci Żabki otrzymali wiadomości SMS o otrzymaniu bonu za zakupy w sklepach sieci. Aby jednak zrealizować bon, trzeba było kliknąć w zamieszczony w wiadomości link. Jak się okazało, smsy nie były wysłane przez Żabkę, a przez oszustów, którzy w ten sposób chcieli wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze.

Polacy zaczęli otrzymywać wiadomości SMS, w których znajduje się informacja o otrzymaniu bonu do Żabki oraz link do strony internetowej. Kliknięcie go przenosi na witrynę, która przypomina prawdziwą stronę sklepu, ale tak naprawdę jest jednym wielkim oszustwem. Warto zwrócić uwagę na nieprawidłowy adres URL. Nie dajcie się nabrać - czytamy w artykule na portalu.