Dziś, 26 lipca br., miało miejsce otwarcie sklepu Hebe zlokalizowanego w Centrum Handlowym Auchan przy ul. Hetmańskiej 16 w Białymstoku. To kolejna drogeria zlokalizowana w tym mieście.

Nowa drogeria Hebe w Białymstoku

Z okazji otwarcia nowej drogerii Hebe w Białymstoku, tylko 26 lipca 2023 r. klienci mają możliwość skorzystania z dwóch wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich to: „Produkty naturalne i wegańskie“. Promocja obejmuje ponad 1900 produktów z tej kategorii. W super cenach znajdziemy kosmetyki marek takich jak: LaQ, Nacomi, Orientana, Only Bio i wiele innych. Druga oferta przygotowana na pierwszy dzień otwarcia drogerii to promocja „Dni My Hebe“, która jest skierowana do posiadaczy karty My Hebe. Klienci znajdą w niej produkty marek takich jak: Claresa, Bell HypoAllergenic, El Ganso, Dermika, tołpa, Miya Cosmetics i wiele innych.

Promocje w nowej drogerii Hebe

Ponadto, od 27 lipca do 9 sierpnia 2023 r. na klientów czekają kolejne wyjątkowe oferty. Pierwsza z nich to “-60% drugi produkt - miksuj dowolnie między markami” umożliwiająca wybór produktów do higieny jamy ustnej, kąpieli, depilacji, golenia, higieny intymnej oraz dezodorantów. Klienci mogą wybierać spośród marek takich jak: Dove, Ziaja, Yumi, Always, Lactacyd, Gillette, Meridol, Nivea, Yope i wielu innych. Drugą promocją “-80% drugi produkt - miksuj dowolnie w ramach jednej marki” objęte zostały lakiery i odżywki do paznokci m.in. marek: Sally Hansen, Inglot, Claresa, Orly czy Silcare.

Obie promocje obowiązują tylko w nowo otwartej drogerii w Centrum Handlowym Auchan przy ul. Hetmańskiej 16 w Białymstoku, w terminie od 27 lipca do 9 sierpnia 2023 r.

