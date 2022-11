Dziś w Gnieźnie, przy ulicy Składowej 4 otwarto kolejny obiekt Napollo – park handlowy N-Park. Gnieźnianie mogą liczyć na wygodne zakupy tuż obok Galerii Piastova.

Otwarcie N-Parku w Gnieźnie /fot. mat.pras

Druga inwestycja Napollo w Gnieźnie

N-Park w Gnieźnie to już druga inwestycja dewelopera w tym mieście - tym razem firma postawiła na popularny, komfortowy format, typu convenience. Realizacją projektu parku zajęła się firma PKB Inwest Budowa, we współpracy z którą Napollo otworzyło także N-Park w Pszczynie, Generalnym Wykonawcą była firma Strabag, a autorem koncepcji architektonicznej jest Pracownia Architektoniczna PLAN PRO. Otwarty właśnie park handlowy N-Park uzupełni ofertę już od kilku lat prężnie działającej w mieście Galerii Piastova. Obydwa obiekty, położone w bliskim sąsiedztwie, zaoferują szeroką ofertę handlową na ponad 16 000 GLA oraz wygodny parking na ponad 400 miejsc.

W N-Parku stawiamy na mix brandów z różnych kategorii i branż, zaplanowaliśmy portfolio najemców z myślą o markach, które najlepiej uzupełnią ofertę działającej po sąsiedzku Galerii Piastova. Nasi klienci w N-Parku będą mogli robić zakupy w Tedi, Dealz, Neonet, Rossmann, Sinsay, Cropp, House, a także w pierwszych w Gnieźnie sklepach Half Price i Maxi Zoo oraz w Żabce. Zapewnimy też komfortowe miejsce do ćwiczeń, czyli siłownię i fitness klub Just Gym, który spotkał się z dużym zainteresowaniem gnieźnian – komentuje Dorota Beltrani, Dyrektor ds. Komercjalizacji i Zarządzania w Grupie NAPOLLO.

Inwestycje proekologiczna

Łatwy dojazd do N-Parku to kolejna zaleta tego miejsca - z uwagi bowiem na dogodną lokalizację w pobliżu skrzyżowania dróg prowadzących do Wrześni, Witkowa oraz centrum Gniezna, klienci mogą liczyć na prosty dostęp z pobliskich miejscowości oraz centrum miasta. Dojazd możliwy jest także autobusami miejskich linii 3, 9, 11, 17 i 31. N-Park w Gnieźnie zrealizowany został przez inwestora zgodnie z nośną w branży strategią ESG. Na dachu budynku znajdują się bowiem panele fotowoltaiczne (podobnie jak w otwartym kilka miesięcy temu N-Parku w Gorzowie Wlkp.), oświetlenie bazuje na lampach LED, a już niedługo właściciele elektrycznych samochodów będą mogli skorzystać z dostępnej na miejscu ładowarki.

Co wyróżnia N-Parki?

Sieć parków pod marką N-Park posiada jednolitą identyfikację oraz realizowana jest w określonym standardzie nie tylko technologicznym czy funkcjonalnym, ale i wizualnym. Wspiera to ugruntowanie rozpoznawalności tychże obiektów oraz ich pozycji na lokalnym rynku, a co za tym idzie wzrost odwiedzalności rok do roku. N-Parki powstają w centrach osiedli mieszkaniowych aglomeracji i w miastach w całej Polsce.

Zalety funkcjonalne tych obiektów to bardzo dobry dostęp samochodem, komunikacją miejską i pieszo, dogodny parking z miejscami postojowymi bezpośrednio przed sklepami, wygoda poruszania się z zakupami dzięki niskim bądź bezprogowym przejściom, bardzo dobra widoczność wszystkich lokali, co ułatwia nawigację po każdym obiekcie.

Kolejne otwarcie planowane jest przez Napollo już w drugim kwartale 2023, w Piotrkowie Trybunalskim.

