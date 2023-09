Nowo otwarty lokal BAKEN w Warszawie mieści się w Browarach Warszawskich. Na klientów oprócz śniadań czekają również oryginalne jednogarnkowe lunche, a wieczorem naturalne wina czy sezonowe przekąski.

BAKEN w Browarach Warszawskich; fot. materiał prasowy

– Browary Warszawskie były dla nas oczywistym wyborem – miejsce tętni życiem od rana do wieczora, również dzięki pracownikom z tutejszych biur i okolicznym mieszkańcom. A to współgra z ideą BAKEN, aby uszczęśliwiać ludzi przez cały dzień. Nasi Goście będą mogli tu zjeść nie tylko śniadania, ale także lunche, czyli jednogarnkowe dnia przygotowane w duchu comfort food – w postaci gorącego kubka serwowanego z pajdą chleba i naszym puszystym masłem. W późniejszych godzinach lokal będzie zamieniał się w wine bar, w którym tradycyjnie serwujemy naturalne wina, polskie giny i whiskey, chleb, masło, małe talerzyki pełne sezonowych przekąsek. Niezmienna pozostanie atmosfera BAKEN – miejsca, które powstało po to, by wprawiać w dobry nastrój – mówi Aleksandra Dojnikowska, restauratorka i właścicielka BAKEN.

Adres nowego lokalu BAKEN w Browarach Warszawskich

Wejście do nowo otwartego lokalu BAKEN znajduje się przy głównym deptaku Browarów Warszawskich – ulicy Haberbuscha i Schielego. Otwiera on drogę do zielonych skwerów, placów oraz zabytkowych budynków, które przyciągają ciekawą architekturą i historią.

– Wyjątkowe miejsca, takie jak Browary Warszawskie, które budują nową historię zapomnianych kwartałów miast, przywracając im świetność i nadając nowe funkcje są chętnie wybierane przez nietuzinkowe i lubiane koncepty, co nas bardzo cieszy. Marka BAKEN, która podbiła serca warszawiaków, niewątpliwe do takich należy. Jest doskonałym uzupełnieniem dotychczasowej, bogatej oferty blisko 40 kawiarni, cukierni, restauracji, konceptów kulinarnych i barów, które współtworzą to miejsce. Jestem przekonana, że BAKEN bardzo szybko dołączy do czołówki najpopularniejszych miejsc w Browarach, czego serdecznie życzymy – komentuje Karolina Prędota-Krystek, Head of Food and Beverage w Echo Investment.

