Produkty stworzone na bazie białka owadziego, z takich gatunków jak świerszcze czy mączniki zyskują na popularności w naszym kraju. Firma FoodBugs jest jedną z pierwszych firm w Polsce zajmujących się żywnością na bazie owadów przeznaczonych do spożycia dla człowieka. Produkty te, charakteryzują się bardzo dużą zawartością białka (nawet 70g na 100g produktu) oraz zdrowym składem. Hodowlę owadów uważa się za ekologiczną, ze względów na niską emisję CO2 do atmosfery, małe zużycie zasobów naturalnych planety oraz możliwość hodowli wertykalnej.

Firma od początku 2023 stawia na rozszerzenie dostępności swoich produktów, poprzez nawiązanie współprac z sieciami handlowymi. Teraz ich produkty dostępne są także w sklepie Frisco.pl. W asortymencie można znaleźć owady jadalne o smaku chilli-limonki, pomidorowym oraz produkty na bazie mąki ze świerszczy takie jak krakersy, chipsy proteinowe czy batony.

Współraca z firmą Frisco.pl to dla nas duża szansa na dalsze budowania świadomości Polaków o korzyściach płynących z włączania produktów owadzich do swojej diety oraz możliwość dotarcia do ponad 80 tys. klientów w całej Polsce. Cieszy nas fakt, iż tak znane firmy z ugruntowaną pozycją na rynku, jak Frisco są otwarte na innowacyjne i ekologiczne źródła białka, jakim są właśnie owady.

Patryk Sienkiewicz - CEO FoodBugs