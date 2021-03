Owoce i warzywa z Biedronki dla reprezentacji narodowej

Biedronka jest sponsorem reprezentacji Polski od 11 lat.

Piłkarze dostali od Biedronki m.in. polskie jabłka, maliny, pomidory malinowe i cebulę.

Wśród produktów wyselekcjonowanych przez Świeżoznawców Biedronki i dostarczonych przez Biedronkę na zgrupowanie polskiej kadry przed meczami z Węgrami, Andorą i Anglią w pierwszej trójce najbardziej pożądanych owoców znalazły się: polskie jabłka, awokado hass oraz maliny. Wśród warzyw dominowały – wszystkie wyłącznie polskie – pomidory malinowe, cebula i różne rodzaje sałat doniczkowych. Łącznie na zamówionej liście znalazło się ponad 50 różnych warzyw i owoców. Ten zdrowy owocowo-warzywny zestaw odebrał kucharz reprezentacji Polski Tomasz Leśniak.

- Organizm sportowca potrzebuje odpowiednich materiałów budulcowych i regeneracyjnych. Aktywność fizyczna zwiększa zapotrzebowanie na kalorie i niektóre składniki odżywcze, dlatego właściwie skomponowana dieta ma kluczowe znaczenie. Najwyższej jakości owoce i warzywa są podstawą zdrowej i zbilansowanej diety, ponieważ nie tylko dostarczają niezbędnych składników odżywczych, ale również mają wpływ na: przyspieszenie procesu regeneracji, wspierają układ odpornościowy, a co najważniejsze mają wpływ na zachowanie zdrowia - mówi Tomasz Leśniak, kucharz Reprezentacji Polski.

Aneks do umowy sponsorskiej między Biedronką a PZPN podpisano w jednym z najnowocześniejszych sklepów sieci w towarzystwie Świeżoznawców – ekspertów Biedronki od warzyw i owoców.



- Świeżoznawcy Biedronki są ekspertami w dziedzinie świeżych warzyw i owoców. Dlatego razem z naszymi polskimi dostawcami dzielimy się z reprezentacją Polski w piłce nożnej tym, co mamy najlepsze. Jestem dumny, że Biedronka jest od teraz również oficjalnym dostawcą warzyw i owoców dla naszej kadry, co podkreśla naszą jedenastoletnią, owocną współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, a także nasze zaangażowanie w wiele wydarzeń, mających na celu popularyzację sportu i programów wsparcia społecznego, takich jak np. Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej - mówi Maciej Łukowski, dyrektor Działu Zakupów i członek zarządu sieci Biedronka.