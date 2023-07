Jak pisze gazeta, w ramach rządowego projektu ustawy o raportowaniu danych do Krajowej Administracji Skarbowej, do skarbówki będą trafiać dane o użytkownikach e-platform.

Fiskus dostanie informacje, kto sprzedaje towary, co dokładnie, jakie dana osoba osiągnęła obroty i na jakie rachunki wpływają należności. Cel ustawy to uszczelnienie systemu podatkowego i tym samym zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2023 r. W praktyce jednak...już obowiązują. Jak to możliwe? Otóż w ustawie jest zaznaczone, że e-platformy będą musiały od 2024 r. dostarczać dane skarbówce wszystkie dane zebrane za okres od początku 2023 r. - A to oznacza, że platformy już teraz powinny gromadzić dane o użytkowniku - czytamy w artykule.