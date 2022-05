P&G, Polska Fundacja Olimpijska oraz Biedronka wspólnie będą promować sport

19 maja rusza wspólna akcja Procter & Gamble, Polskiej Fundacji Olimpijskiej oraz sieci sklepów Biedronka. Projekt wesprze szkoły podstawowe w ich działaniach promujących sport wśród młodzieży. Wspólną ideą wszystkich partnerów jest budowanie właściwych nawyków w zakresie aktywności fizycznej u dzieci już od najmłodszych lat.

P&G, Polska Fundacja Olimpijska oraz Biedronka wspólnie będą promować sport /fot. Shutterstock

Za nieco ponad 2 lata rozpoczną się Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024. Będą jak zawsze okazją do tego, żeby obserwować zmagania sportowców na najwyższym światowym poziomie. Ale są także przypomnieniem, że idee olimpijskie, takie jak przyjaźń, dążenie do doskonałości, szacunek i fair play stanowią uniwersalne wartości, z którymi warto być za pan brat już od najmłodszych lat.

Zdrowy tryb życia

Jednym z najważniejszych elementów składających się na zdrowy tryb życia jest aktywność fizyczna, która pozytywnie wpływa na samopoczucie i rozwój dorosłych i dzieci. Głównym celem Polskiej Fundacji Olimpijskiej jest promocja sportu oraz dyscyplin olimpijskich wśród dzieci i młodzieży. W tej kwestii niezwykle ważną rolę pełnią szkoły – szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy sport i ruch znajdują silną konkurencję, m.in. w świecie wirtualnym. Oferując atrakcyjną ofertę zajęć sportowych i wspierając młodych sportowców, szkoły mają szansę wzbudzić w dzieciach zamiłowanie do aktywności fizycznej. Wsparcie projektów, które mogą być przez nie realizowane, daje szansę na dotarcie do wielu uczniów i wywarcie realnego wpływu.

Sport odgrywa istotną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży. Wywiera pozytywny wpływ zarówno na ich rozwój fizyczny, jak i psychiczny. Pomaga wierzyć we własne siły, pokonywać słabości, kształtować charakter. Uczy wygrywać i przegrywać. Niestety – w wielu przypadkach – barierą w rozwijaniu predyspozycji sportowych dzieci i młodzieży jest brak odpowiedniego zaplecza w postaci sprzętu sportowego czy wsparcia trenerów. Wierzę, że program, który wspólnie realizujemy, pomoże wychować przyszłych, niezwykle utalentowanych sportowców oraz kształcić dzieci i młodzież zgodnie z olimpijskimi wartościami. Dziękuję P&G oraz sieci sklepów Biedronka za doskonałe rozumienie wychowawczej roli sportu i realizację edukacyjnej, sportowej misji – Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Fundacji Olimpijskiej.

Wspólny projekt Procter & Gamble, sieci sklepów Biedronka prowadzony wraz z Polską Fundacją Olimpijską jest częścią strategii „Dzień na Medal”. Angażuje szkoły do podjęcia inicjatyw, które promują sport i zachęcają do aktywności fizycznej większą liczbę uczniów. P&G jest wieloletnim partnerem ruchu olimpijskiego. W ramach współpracy firma realizowała między innymi kampanię „Dziękuję Ci, Mamo”, poprzez którą zwracała uwagę na osoby stojące za sukcesami sportowców – ich mamy, a także wspierała sport wyczynowy dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością.

Każdy może wesprzeć sportowców

Młodych sportowców może wesprzeć każdy, kto w okresie trwania kampanii wybierze w sieci sklepów Biedronka produkty P&G. Akcją objęte są marki Always, Naturella, Oral-B, Blend-a-Med, Head&Shoulders, Pantene, Old Spice, Gillette, Ariel, Lenor, Vizir, Pampers, Discreet i Fairy. Fundusze zebrane ze sprzedaży, zostaną przekazane Polskiej Fundacji Olimpijskiej na realizację zgłoszonych przez szkoły podstawowe projektów sportowych.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Jak szkoły mogą otrzymać dofinansowanie dla swoich sportowych projektów?

Do akcji mogą dołączyć wszystkie szkoły podstawowe w Polsce. Cały projekt „Dzień na Medal” podzielony jest na dwie fazy. Od 19 maja do 16 czerwca szkoły mogą zgłaszać projekty, na które chciałby otrzymać dofinansowanie. Powinny one dotyczyć działań, dzięki którym więcej dzieci będzie mogło rozwijać swoje sportowe pasje. Aby zgłosić się do programu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://dzienanamedal.pl i opisać pomysł, który będzie promował aktywność fizyczną wśród uczniów. Drugi etap – czyli głosowanie na najlepszy projekt potrwa od 7 lipca do 4 sierpnia. Będzie w nim mógł wziąć każdy. W efekcie głosowania 33 szkoły, wiejskie i miejskie, reprezentujące wszystkie województwa, mogą liczyć na grant w wysokości do 60 000 PLN. Zwycięzców poznamy do 14 sierpnia 2022.