Paczka w Żabce. Sieć podpisała umowę z kolejnym operatorem. fot. shutterstock

Paczka w Żabce. Sieć podpisała umowę z kolejnym operatorem

Poczta Polska, sieć sklepów Żabka oraz partner technologiczny Pointpack rozszerzają współpracę w zakresie obsługi przesyłek. Teraz klienci Poczty Polskiej zyskali możliwość nadania przesyłek w sieci sklepów Żabka.

Rosnące zainteresowanie klientów indywidualnych zarówno sprzedażą, jak i zakupami online, znalazło odbicie w propozycji rozszerzenia dotychczasowej współpracy Poczty Polskiej z siecią Żabka. Celem rozwijanej kooperacji jest zaoferowanie możliwie jak najszerszego wachlarza usług, z których może skorzystać klient sklepu, podczas swojej wizyty.

Poczta Polska i Żabka poszerzają współpracę

Wcześniej w kwietniu br. klienci sprzedający na Vinted.pl zyskali możliwość nadawania przesyłek w punktach sieci Żabka. Od 9 grudnia br. rozszerzono tę możliwość dla wszystkich klientów indywidualnych, którzy chcą nadać paczkę. Dzięki rozszerzeniu współpracy Poczta Polska zyskuje 8 900 nowych punktów nadań przesyłek.

W sklepach Żabka paczki można nadać od poniedziałku do soboty od godzin porannych, aż do późnego wieczora, a w niektórych – także w niedzielę.

– Nasi klienci cenią sobie komfort i wygodę, dlatego kładziemy szczególny nacisk na rozwój punktów odbioru przesyłek Pocztex PUNKT. Sieć Żabka to dla nas bardzo ważny partner. Bliskość tych sklepów oraz szeroki wachlarz oferowanych produktów i usług znalazł uznanie konsumentów. Dzięki rozszerzeniu współpracy z Żabką Klienci nie tylko będą mogli odebrać paczkę, ale także ją nadać. Blisko i po drodze – zaznacza Krzysztof Falkowski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska i Żabka. Co dalej ze współpracą?

Usługa Pocztex Poczty Polskiej oferuje multikanałowość dostaw: do wyboru trzy metody dostawy – Pocztex PUNKT (dostawa do szerokiej sieci punktów odbioru – własnych i partnerskich), Pocztex AUTOMAT (dostawa do automatów paczkowych na terenie całego kraju) i Pocztex KURIER (doręczenie pod wskazany adres).

Umowa pomiędzy Pocztą Polską i Żabką zakłada dalsze poszerzanie współpracy w zakresie obsługi przesyłek kurierskich klientów biznesowych oraz detalicznych. Jednym z już wprowadzonych udogodnień jest także możliwość zwrotu zakupionego towaru w sklepach tej sieci.

