Paczki z żywnością dla ponad 100 rodzin. Kaufland wsparł Fundację Szkoła Na Widelcu

Ponad 300 opakowań jajek, 200 kostek masła, 800 puszek pomidorów, setki paczek przypraw, makaronów czy ćwierć tony ziemniaków. To tylko część darów, które sieć Kaufland przekazała przedstawicielom Fundacji Szkoła Na Widelcu w ramach wsparcia projektu „Paczka Dobra”.

Przekazane artykuły posłużą do stworzenia 130 paczek, które trafią do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu epidemii koronawirusa, w tym do dzieci mających jeszcze do niedawna zagwarantowany bezpłatny ciepły posiłek w szkole, a które obecnie nie mogą z niego skorzystać.

- W obliczu trudnej sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia, dostęp do podstawowych produktów spożywczych ma kluczowe znaczenie, dlatego jako sieć handlowa robimy wszystko, by zapewnić go klientom odwiedzającym nasze sklepy. Mamy jednak świadomość, że nie brakuje osób, dla których kupno podstawowych produktów spożywczych stało się wyzwaniem logistycznym i finansowym. Dlatego też zdecydowaliśmy się wesprzeć projekt „Paczka Dobra” i pomóc osobom będącym w potrzebie – mówi Agnieszka Kotlińska, ekspert ds. CSR w Kaufland Polska.

Paczki z produktami przekazanymi przez Kaufland trafią do potrzebujących rodzin jeszcze przed Wielkanocą. „Paczki Dobra” będą zawierały również specjalne jadłospisy przygotowane przez dietetyków Szkoły Na Widelcu, które pozwolą na przygotowanie dań z dołączonych artykułów – jedna paczka to posiłek dla czteroosobowej rodziny przez 5 dni. To, jak przygotować posiłki, będzie pokazywał w kanałach social media Fundacji Grzegorz Łapanowski, szef kuchni, aktywista i założyciel fundacji.

- Obecna sytuacja dotyka zwłaszcza dzieci, które do tej pory miały zagwarantowany w szkołach ciepły posiłek, wsparcia wymagają także seniorzy, osoby objęte kwarantanną, które nie mają bliskich, czy te, które z powodu epidemii straciły pracę i mają problem z dostępem do żywności. Chcemy docierać do nich z „Paczkami Dobra” i pokazać, że szczególnie teraz powinniśmy pamiętać o solidarności i wzajemnym wsparciu – mówi Agata Gawska, dyrektorka Fundacji Szkoła Na Widelcu.

Paczki przygotowane z żywności przekazanej przez Kaufland pozwolą na wsparcie ponad 500 osób. Rodziny i osoby, które wymagają wsparcia mogą zgłaszać się bezpośrednio do Fundacji lub zostać wskazane np. przez sąsiadów. Projekt „Paczka Dobra” będzie kontynuowany również po Świętach. Akcja jest finansowana z datków przekazywanych na portalu Zrzutka.pl oraz wspierana przez darczyńców, takich jak Kaufland.

