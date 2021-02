PAIH: e-sklep częścią polskiego pawilonu na wystawie Expo w Dubaju

Stokrotka rozwija e-sklep z dostawą do domu klienta

Właściciel Stokrotki wprowadza do Polski internetowy sklep spożywczy Barbora

Do 19 lutego PAIH będzie przyjmować zgłoszenia w konkursie, który wyłoni operatora sklepu.

Jak zaznaczyła PAIH w czwartkowej informacji prasowej, sklep jest "integralną częścią ekspozycji i Pawilonu", co oznacza, że jego koncepcja i asortyment muszą być spójne ze strategią promocji Polski i polskiej gospodarki, określoną w przyjętej przez rząd "Koncepcji programowej udziału Polski w Expo w Dubaju".

Według PAIH w ramach showroomu w Pawilonie planuje się asortyment o charakterze pamiątkarskim, prezentujący tradycje i potencjał polskich produktów i całych branż, który - jak wyjaśniono - "przyczyni się do zbudowania pozytywnych skojarzeń z Polską i polskimi produktami".

E-sklep - uruchamiany po raz pierwszy w ramach obecności Polski na Wystawach Światowych - zaplanowany został "jako platforma sprzedażowa o znacznie szerszym, niż showroom w Pawilonie, asortymencie, obejmującym zarówno produkty (w tym niematerialne i cyfrowe - np. utwory muzyczne, filmy, gry komputerowe, aplikacje itp.), jak i usługi (np. oferty turystyczne)" - wyjaśniono.

"Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju, która ze względu na pandemię koronawirusa odbędzie się w terminie 1.10.2021 - 31.03.2022, to unikalna okazja, by zaprezentować światu szeroką ofertę polskich produktów" - podkreślił, cytowany w informacji prasowej, Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju. Dodał, że PAIH zakłada dwie formy sprzedaży: tradycyjną, stacjonarną, z "podstawową ofertą dla niemal 25 mln gości, jak i on-line z ofertą znacznie szerszą, skierowaną do odbiorców na całym świecie".

Do 19 lutego można zgłaszać zespołowi Expo 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu chęć uczestnictwa w konkursie operatora sklepu w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. "Laureat konkursu otrzyma możliwość prowadzenia komercyjnej działalności w formie punktu sprzedaży (tzw. showroomu) w polskim pawilonie oraz e-sklepu dostępnego przez internet oraz urządzenia mobile" - wskazała Agencja.

Konkurs skierowany jest zarówno do polskich, jak i zagranicznych podmiotów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). "Laureatowi konkursu zostanie udostępnione w Pawilonie zaplecze magazynowe o powierzchni 5,27 m2 oraz showroom w formie lady sprzedażowej o powierzchni 7,75 m2, zlokalizowany na parterze budynku, obok wyjścia głównego z ekspozycji, w bezpośrednim sąsiedztwie restauracji" - podano.