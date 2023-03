Pamapol podpisał na 30 lat umowę ze spółką Propinquus, której głównym wspólnikiem jest Robert Makłowicz. Firmy planują tworzyć nowe produkty spożywcze.

Pamapol podpisał na 30 lat umowę z Robertem Makłowiczem; fot. PAP

Współpraca Pamapol i Propinquus

6 marca 2023 r. firmy Pamapol i Propinquus podpisały umowę o współpracy w branży spożywczej, w ramach której będą tworzyć produkty spożywcze. Pamapol zobowiązał się zapewnić spółce joint venture, której wspólnikami będą Propinquus oraz Pamapol, moce produkcyjne oraz finansowanie, a Propinquus zobowiązał się wnieść do zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, w tym prawa z umowy licencyjnej na unijne znaki towarowe "Makłowicz i Synowie", objęte prawem z rejestracji udzielonym przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.



Jak czytamy, Pamapol będzie właścicielem udziałów stanowiących 60% kapitału zakładowego, a Propinquus - 40%. Pamapol wniesie do spółki wkład gotówkowy w wysokości 2 mln zł, a Propinquus - wkład niepieniężny o wartości 1,2 mln zł, w postaci zespołu składników majątkowych Propinquus, tworzących łącznie dział marketingu i sprzedaży produktów Propinquus, w skład którego wchodzą m.in. prawa do korzystania z receptur wytworzenia produktów, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów o pracę z pracownikami Propinquus wchodzącymi w skład ww. działu, prawa i obowiązki Propinquus z jego umowy o udzielenie licencji wyłącznej na korzystanie ze znaku towarowego z Robertem Makłowiczem i Agnieszką Makłowicz prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą "Makłowicz S.C. Agnieszka Makłowicz, Robert Makłowicz", a także prawa i obowiązki Propinquus wynikające z umów z kontrahentami zawartych w ramach działalności Działu Marketingu i Sprzedaży Produktów, i innych.

Nowy zakład produkcyjny

Pamapol będzie odpowiadać za produkcję przed uruchomieniem zakładu produkcyjnego. W umowie wspólników zastrzeżono, że strony zawrą umowę dotyczącą zlecenia Pamapol produkcji określonych produktów i do momentu uruchomienia zakładu produkcyjnego, Pamapol będzie tą produkcję realizował.

Od momentu uruchomienia zakładu produkcyjnego spółka będzie posiadała wyłączność na produkcję określonych produktów. Umowa o współpracy będzie zawierała zasady dotyczące wyłączności sprzedaży przez spółkę w odniesieniu do określonych produktów.



Jak podano, umowa wspólników zawiera warunki przedłużania umowy o udzielenie licencji wyłącznej na korzystanie ze znaku towarowego w zależności od wyników finansowych spółki, w tym warunkujące przedłużenie umowy o udzielenie licencji, poziomy odszkodowań płatnych przez Pamapol w sytuacji, gdy skumulowany zysk netto Spółki do końca 2027 roku nie osiągnie kwoty 10 mln zł (indeksowanej w oparciu o mechanizm bazujący na wskaźniku inflacji w strefie euro).



Dalej poinformowano, że w okresie obowiązywania umowy strony mogą podjąć decyzję o budowie zakładu produkcyjnego, którego właścicielem lub dzierżawcą będzie spółka. W przypadku podjęcia takiej decyzji Pamapol będzie zobowiązany do wniesienia do spółki, w zamian za nowe udziały, wkładu gotówkowego w wysokości 13 mln zł (indeksowanej w oparciu o mechanizm bazujący na wskaźniku inflacji w strefie euro), a Propinquus obejmie udziały w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziału w wysokości 83% w prawie z rejestracji znaku towarowego. Proporcje udziałów stron w kapitale zakładowym pozostaną przy tym niezmienione.

Zarząd Pamapol zastrzegł, że decyzja w sprawie budowy zakładu produkcyjnego może zostać podjęta w perspektywie kilku lat lub nie być podjęta w ogóle.

Pamapol i Makłowicz: Umowa na 30 lat

Umowa została zawarta na 30 lat, przy czym przewiduje możliwość zmniejszenia zaangażowania w spółce każdej ze stron w okresie wcześniejszym.

