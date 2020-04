Panattoni: W obecnej sytuacji sieci handlowe poszukują dodatkowej powierzchni magazynowej

- Wymuszona obecną sytuacją zmiana zachowań zakupowych konsumentów i przeniesienie się ich aktywności z klasycznych kanałów dystrybucji do internetu sprawiły, że sieci handlowe poszukują dodatkowej powierzchni magazynowej. Dzięki skali działań Panattoni przez ostatnie lata, jesteśmy w stanie zabezpieczyć pożądaną dzisiaj powierzchnię magazynową i pomóc naszym klientom przestawić się z zarządzania łańcuchem w trybie just-in-time - mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Deweloper wynajął 35 000 m kw. w Panattoni Park Gliwice III jednej z sieci handlowych, która będzie realizowała zamówienia internetowe produktów z segmentu nieżywnościowego jak odzież, akcesoria sportowe, ogrodowe czy do domu, w tym również sprzęt AGD. Najemca wprowadzi się do parku jeszcze w kwietniu br., dzięki temu zapewni swoim konsumentom stały dostęp do oferty.

Skomercjalizowany w 100%. Panattoni Park Gliwice III to nowoczesne centrum dystrybucyjne o powierzchni 168 500 m kw. w ramach czterech budynków. Inwestycja jest położona w zachodnio-północnej części Górnego Śląska, strategicznej lokalizacji nie tylko dla podmiotów poszukujących powierzchni magazynowej, ale i potencjału inwestycyjnego. Dodatkowo lokalizacja parku, bezpośrednio przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych – zaledwie 2,5 km od Węzła Sośnica łączącego A1 z A4 – sprawiły, że park został wynajęty całości.