Panattoni wybudowało centrum logistyczne AliExpress

Panattoni został wybrany przez Cainiao, logistyczne ramię Alibaby, do wsparcia rozwoju AliExpress - globalnej platformy sprzedaży internetowej, odwiedzanej co miesiąc przez setki milionów internautów. Magazyn o powierzchni ponad 10 000 m kw. w Panattoni Park Łódź West będzie pełnił rolę centrum dystrybucyjnego dla sprzedawców AliExpres, wysyłających towary bezpośrednio z Polski.

Data: 25-10-2021, 12:32

W Panattoni Park Łódź West powstało centrum logistyczne AliExpress / fot. materiały prasowe

To pierwsze tego typu centrum logistyczne AliExpress, które będzie wspierać sprzedawców w Europie Środkowo-Wschodniej. Blisko 10 650 m kw. w ramach Panattoni Park Łódź West będzie przeznaczone na wsparcie lokalnych operacji sprzedawców AliExpress za pośrednictwem Cainiao, logistycznej spółki zależnej z grupy Alibaba.

- Polski e-commerce rośnie błyskawicznie. Jeszcze w 2015 roku w kraju, online kupowała zaledwie połowa internautów, a teraz jest to blisko 8 na 10. Ponadto już w 2026 roku wartość rynku e-commerce w Polsce ma wynieść 162 mld PLN, czyli ponad 3 razy więcej niż w 2018 r.”– mówi Kamil Kwiatkowski, Senior Leasing Manager z Panattoni.

Centrum dystrybucyjne AliExpress w Panattoni Park Łódź West

Panattoni Park Łódź West będzie służył jako centrum realizacji dla sprzedawców AliExpress wysyłających produkty bezpośrednio z Polski. Jeszcze w listopadzie br. firma chce, by zamówione na platformie towary docierały nawet w 1 dzień do największych miast w Polsce oraz w 3 dni do każdej innej miejscowości. Centrum będzie również pełniło strategiczną rolę dla dostaw do Czech, Słowacji, Niemiec oraz Austrii.

Panattoni Park Łódź West, w którym powstało centrum logistyczne AliExpress, docelowo zajmie 61 000 m kw. w ramach jednego budynku klasy A. Dotychczas oddane zostało 20 000 m kw. Obiekt powstaje w sąsiedztwie Zachodniej Obwodnicy Łodzi, która spaja drogę ekspresową S8 – biegnącą z Dolnego Śląska do Białegostoku – oraz autostradę A2, łączącą Łódź z Warszawą, Poznaniem i Berlinem. Ponadto park położony jest niecałe 10 km od centrum stolicy regionu oraz zaledwie 8 km od międzynarodowego lotniska Reymonta. Panattoni Park Łódź West jest realizowany zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju „Go Earthwise with Panattoni”, zapewniając m.in. zwiększony dostęp światła dziennego.