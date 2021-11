Pandemia, inflacja i dostawy - wyzwania przedświątecznego sezonu zakupowego

Związana z inflacją ostrożność konsumentów, pandemia i dostawy będą wyzwaniami tegorocznego przedświątecznego sezonu handlowego dla przedsiębiorców - uważa ekspertka PIE Urszula Kłosiewicz-Górecka.

Autor: PAP

Data: 06-11-2021, 11:21

Wyzwania tegorocznego przedświątecznego sezonu handlowego; fot. unsplash.com

Przedświąteczne zakupy Polaków

Jak powiedziała PAP ekspertka Polskiego Instytutu Ekonomicznego, tegoroczne świąteczne wydatki konsumentów oraz działania marketingowe podejmowane przez przedsiębiorstwa są trudne do przewidzenia, ze względu na obawę o efekty szybkiego wzrostu poziomu zachorowań na COVID-19 i możliwości pojawienia się lokalnych obostrzeń. "Sprawy nie ułatwia wzrost cen towarów i usług, jak również zmian w zachowaniach zakupowych konsumentów" - wskazała.

Według Kłosiewicz-Góreckiej, przedsiębiorcy w tym roku mogą być bardziej ostrożni w swoich działaniach, aby nie zostać np. ze zwiększonym i nie sprzedanym świątecznym towarem, mogącym pogorszyć płynność finansową przedsiębiorstwa. "Jednak generalnie, sprzedaż detaliczna pozostaje solidna, pomimo pogarszającej się sytuacji pandemicznej, a grudzień prawdopodobnie przyniesie przyspieszenie dynamiki sprzedaży" - dodała.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak zaznaczyła, z listopadowych wyników Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK), badania realizowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wynika że przeważają firmy handlowe przewidujące utrzymanie dotychczasowego poziomu nowych zamówień (60 proc.). Na wzrost zamówień w kolejnym miesiącu w porównaniu z poprzednim wskazuje 21 proc. firm, a spadek przewiduje 19 proc.

Ekspertka zwróciła uwagę, na brak ciągłości dostaw wielu surowców i materiałów, które mogą wprawdzie utrudnić dostęp do niektórych produktów, szczególnie sprzętu elektronicznego. "Nie powinien to być jednak czynnik, który istotnie ograniczałby zakupy świąteczne. Tym bardziej, że coraz bardziej popularny handel online, dysponuje rozszerzoną ofertą różnych grup artykułów" - wskazała.

Rośnie znaczenie zakupów online

Dodała, że dynamicznie rosnących zakupów online można spodziewać się zwłaszcza, gdy utrzymywać się będzie wysoki poziom zachorowań na COVID-19. "Może to oznaczać duże wyzwania dla transportu, logistyki dostaw i organizacji pracy w handlu" - oceniła.

Zdaniem ekspertki PIE, we wcześniejszych przed pandemicznych latach, świąteczna atmosfera w galeriach handlowych skutecznie zachęcała klientów do zwiększonych, w tym impulsowych zakupów. "Z kolei wysoka inflacja budzi niepokój konsumentów co do ich przyszłej sytuacji ekonomicznej, a rosnące ceny towarów i usług prawdopodobnie przyczynią się do większej ostrożności konsumentów podczas zakupów świąteczno-noworocznych" - oceniła.

Wskazała, że w okresie pandemii wzrósł udział żywności w wydatkach ogółem gospodarstw domowych, m. in. wskutek ograniczonego korzystania w czasie pandemii z gastronomii i rosnącego zainteresowania konsumentów żywnością ekologiczną, z reguły droższą. "Można spodziewać się, że konsumenci podczas świątecznych zakupów artykułów żywnościowych będą zwracać uwagę, aby nie kupić za dużo i nie marnować żywności, tym bardziej, że jest ona coraz droższa" - zauważyła.

Według Kłosiewicz-Góreckiej, część klientów skieruje swoją uwagę na produkty ekologiczne, pochodzące od lokalnych dostawców i wytwarzane wg tradycyjnych receptur. "Jest to szansa na zwiększone obroty dla firm produkcyjnych i handlowych oraz gastronomii, które w sezonie świąteczno-zakupowym potrafią wykorzystać trend na zdrową żywność i eko produkty" - oceniła.

Podkreśliła, że tegoroczne decyzje dotyczące zakupów świąteczno-noworocznych zarówno konsumentów, jak i działań marketingowych przedsiębiorstw, będą prawdopodobnie podejmowane na bieżąco, zależnie od kształtowania się sytuacji - głównie pandemicznej.