Pandemia nie miała wpływu na wysokość wydatków na zwierzęta

36 proc. respondentów miesięcznie przeznacza na utrzymanie swojego pupila od 51 do 100 złotych, a niewiele mniej, bo 32 proc. od 101 do 200 złotych. Jednocześnie, przeważająca większość ankietowanych (76 proc.) stwierdziła, że pandemia nie miała wpływu na wysokość tych wydatków – wynika z ankiety PAYBACK Opinion Poll.

Większość ankietowanych, bo aż 45%, to właściciele psów. Kota posiada 32% osób, a po kilka procent badanych ma w swoich domach między innymi królika, rybki, chomika lub świnkę morską. Skąd pochodzą nasze zwierzęta? Zwykle od znajomych i rodziny lub osób, które miały zwierzaki do wydania – te źródła wskazał odpowiednio niemal co czwarty ankietowany. Na kolejnych miejscach znaleźli się hodowcy (17%), schroniska, domy tymczasowe lub fundacje (14%) i sklepy zoologiczne (10%)

Akcje charytatywne dla zwierząt

- Na szczególną uwagę zasługuje wysoki odsetek badanych aktywnie wspierających akcje charytatywne prowadzone dla zwierząt. Takie działania deklaruje 54% respondentów, najczęściej wskazując udział w zbiórkach karmy i akcesoriów lub zbiórkach pieniężnych. Dlatego wiele sklepów, zwłaszcza sieciowych, włącza tego typu inicjatywy CSR do swoich strategii. To sytuacja win-win, firma angażuje się w pomoc czworonożnym potrzebującym, jednocześnie budując swój pozytywny wizerunek - komentuje Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu w PAYBACK Polska.

W poszukiwaniu smaczków

Ile średnio wydajemy na utrzymanie naszego zwierzaka? 36% respondentów miesięcznie przeznacza na ten cel od 51 do 100 złotych, a niewiele mniej, bo 32% od 101 do 200 złotych. Jednocześnie, przeważająca większość ankietowanych (76%) stwierdziła, że pandemia nie miała wpływu na wysokość tych wydatków. Z powodu COVID-19 więcej pieniędzy na zakup jedzenia lub akcesoriów dla zwierząt wydaje 19% ankietowanych, a zaledwie 5% osób było zmuszonych ograniczyć swój budżet w tym zakresie.

Bardzo ciekawie przedstawiają się preferencje zakupowe właścicieli czworonogów, którzy najczęściej zapas karmy uzupełniają mniej więcej raz w miesiącu (42% respondentów). Drobne zakupy kilka razy na miesiąc robi 31% ankietowanych, 16% osób natomiast gromadzi duże zapasy raz na kilka miesięcy.

