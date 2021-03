Pandemia odmieniła strukturę wydatków na żywność

Jak wskazuje Jakub Olipra, wyższy udział wydatków na żywność można tłumaczyć przede wszystkim pracą i nauką zdalną, a także ograniczeniami administracyjnymi nałożonymi na gastronomię. Skłoniło to część konsumentów do przygotowywania posiłków we własnym zakresie.

- Wsparcie dla takiej oceny stanowi silny spadek udziału kategorii „restauracje i hotele" w strukturze wydatków gospodarstw domowych (4,56% w 2020 r. wobec 6,12% w 2019 r.). Należy przy tym podkreślić, że w kategorii tej widoczny jest również efekt mniejszej mobilności Polaków oraz ograniczeń nałożonych na turystykę - komentuje Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole.