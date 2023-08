Handel

Papiernik by Empik w Galerii Zaspa

21-08-2023

Do gdańskiej Galerii Zaspa należącej do Grupy Capital Park dołączy nowy najemca – Papiernik by Empik – sieć salonów papierniczych należąca do Empiku. Nowy lokator zajął w centrum handlowym blisko 124 mkw. powierzchni.

Papiernik by Empik w Galerii Zaspa; fot. mat. pras.