Papierosy mentolowe znikają ze sklepów

Zakaz obejmie zarówno papierosy, jak i tytoń do palenia. Nie będzie jednak dotyczył papierosów elektronicznych, podgrzewaczy tytoniu oraz cygar i cygaretek.

Polska Izba Handlu obawia się, że nowe przepisy negatywnie wpłyną na małe sklepy oraz przyczynią się do wzrostu sprzedaży nielegalnych papierosów w szarej strefie.

– Wyroby tytoniowe stanowią ważną kategorię sprzedaży w handlu detalicznym. W niektórych sklepach odpowiadają nawet za 40 proc. obrotów. Obawiamy się, że nowe przepisy negatywnie wpłyną na przychody zwłaszcza najmniejszych przedsiębiorców – podkreśla Maciej Ptaszyński, Wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

– Odpływ konsumentów do szarej strefy to realne straty zarówno dla handlu, jak i budżetu państwa – zaznacza Maciej Ptaszyński. Dlatego apelujemy do służb państwowych, aby po 20 maja zintensyfikować działania ograniczające przemyt i ewentualną nielegalną produkcję wyrobów mentolowych – dodaje.