Paragony z Moskwy. Gdzie jest drożej w Polsce czy w stolicy Rosji?

– Aplikacja PanParagon służy do wyszukiwania promocji i przechowywania paragonów, co daje nam możliwość analizy rynku pod kątem cen czy aktualnych trendów konsumenckich. Specjalnie na użytek tego badania pozyskaliśmy rachunki z moskiewskich marketów i porównaliśmy ceny tamtejszych produktów z polskimi odpowiednikami – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Dane przedstawiają medianę cen za poszczególne artykuły z paragonów z września 2023 roku. W celu uzyskania miarodajnych wyników, ceny produktów z różną pojemością w obu krajach zostały przeliczone do wspólnego mianownika – dodaje.