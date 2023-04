Spółka Master Development Poland (MDP) zaktualizowała swoje plany dotyczące realizacji obiektu handlowego w Tarnobrzegu. Na działce u zbiegu ulic Sikorskiego i Sienkiewicza powstanie park handlowy o powierzchni 11 tys. mkw.

Wizualizacja nowego Pasażu Dominikańskiego w Tarnobrzegu/ fot. mat. prasowe

Pierwotne plany inwestora dotyczące inwestycji w Tarnobrzegu były nieco inne. Jednak nieprzewidywalne wydarzenia ostatnich lat takie jak pandemia koronawirusa, która wpłynęła na cały rynek handlowy zmieniając go niemal całkowicie, a następnie wybuch wojny w Ukrainie, który z kolei miał ogromny wpływ na ceny i dostępność materiałów budowlanych, spowodowały znaczny wzrost kosztów budowy. Zaistniała więc konieczność zmiany koncepcji obiektu i dostosowania go do obecnych realiów.

Pandemia zmieniła upodobania klientów

- Pandemia pokazała, że konsumenci bardziej niż dotychczas zwracają uwagę na bezpieczeństwo sanitarne w takich obiektach jak centra handlowe, gdzie spotykają się setki osób z różnych środowisk. Typowe galerie handlowe ze wspólnymi pasażami ucierpiały w tym czasie najbardziej, co z kolei spowodowało, że obecnie banki niechętnie takie projekty finansują, a można nawet pokusić się o stwierdzenie, że w ogóle nie finansują. Koszty ich realizacji są na tyle duże, że praktycznie żaden inwestor nie jest w stanie ich pokryć z własnych środków. Zmieniły się także preferencje konsumentów. Polacy coraz częściej chcą robić zakupy szybko i wygodnie, a format parku handlowego sprzyja właśnie konkretnym i zaplanowanym zakupom. Stąd decyzja, żeby zmodyfikować nasz projekt, aby jak najlepiej odpowiadał on potrzebom przyszłych klientów – podkreśla Leszek Dąbrowski, prezes Master Development Poland.

Jak będzie wyglądał Pasaż Dominikański?

W obiekcie na ok. 11 tys. mkw. znajdzie się 30 lokali handlowych i usługowych. Będą to lokale jednopoziomowe, z wyjątkiem dwóch lokali gastronomicznych od strony ulicy Sikorskiego, gdzie zaplanowane zostały antresole. Będą one prezentować się szczególnie atrakcyjnie ze względu na wyjątkowo duże przeszklenia. Dodatkowo, na poziomie +1 znajdzie się klub fitness, do którego będzie prowadziło oddzielne wejście, oraz centrum medyczne. Tak jak było we wcześniejszych planach, na poziomie -1 znajdzie się parking podziemny. Łącznie obiekt będzie dysponował 300 miejscami postojowymi.

- Cieszy nas, że najemcy, z którymi już wcześniej mieliśmy podpisane umowy dobrze przyjęli nową koncepcję projektu i postanowili z nami zostać. Nie zabraknie przedstawicieli branży odzieżowej, kosmetycznej, drogeryjnej, jubilerskiej, sportowej a także marketu spożywczego. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi chętnymi do otworzenia swoich lokali w Tarnobrzegu, jestem przekonana, że uda nam się stworzyć wyjątkową ofertę handlowo - usługową – mówi Izabela Polak – Chmielewski, Leasing Manager, The Blue Ocean Investment Group, wyłącznego agenta odpowiedzialnego za komercjalizację obiektu.

Rozpoczęcie budowy Pasażu Dominikańskiego w Tarnobrzegu planowane jest na II kwartał 2023 r.

