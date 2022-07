Pat cukrowy powinien zmienić strategie zakupowe sieci handlowych?

Autor: AT

Data: 28-07-2022, 06:27

Największymi hamulcowymi zmian w sieciach są struktury kupieckie. Kupcy bardzo wolno reagują na zmiany w praktykach zakupowych i preferencjach klientów. W tym schemacie bardzo trudno o elastyczne i szybkie reagowanie - mówi nam Katarzyna Konkel, CEO Omnisense.

Katarzyna Konkel, CEO Omnisense wskazuje, że "kryzys cukrowy" powinien spowodować strukturalne zmiany w politykach zakupowych sieci handlowych. fot. PTWP/Ps.pl

Jak sieci handlowe mogą rozładować cukrowe napięcie?

Sieci handlowe znalazły się dziś w samym środku cukrowej "wojny" - z jednej strony mierzą się z brakami dostaw, z drugiej dotyka ich gniew konsumentów i oskarżenia o "spekulację".

Czy z tego klinczu jest jakiekolwiek wyjście? Katarzyna Konkel, CEO Omnisense w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl wskazuje, że ta konkretna sytuacja nosi znamiona patowej, ponieważ przy aktualnych warunkach brzegowych nie ma wielu opcji.

- Sieci mierzą się z reakcjami panicznymi ze strony konsumentów, czyli nieracjonalnymi. Kiedy klienci są w sytuacji podwyższonego napięcia bardzo trudno jest dotrzeć do nich ze skomplikowanym komunikatem. Rozładowanie tego napięcia, wymaga właśnie przekazanie prawdziwych informacji: o dostępności i prognoz co do cen w najbliższej przyszłości. Żaden z tych wątków nie jest łatwy - dodaje.

Braki kadrowe w sieciach większe niż braki cukru?

Ekspertka jest zdania, że realnie sieci powinny przede wszystkim wesprzeć pracowników sklepów, którzy są na pierwszej linii.

- Pomóc im w obsłudze komunikacyjnej takiej sytuacji. Zwiększyć liczbę obsługujących, by inne źródła napięć, takie jak: długa kolejka czy braki innych towarów, nie były powodem do kolejnych wybuchów agresji. To oczywiście nie łatwe do wdrożenia rozwiązanie, bo braki kadr są chyba większe niż cukru. Jednak jeśli można podziałać z grafikiem, to wsparcie ludzkie i rozładowanie napięcia jest w obszarze wpływu samej sieci. Pozostałe elementy: dotyczące zasad współpracy z producentami i pośrednikami wymagają czasu na negocjacje - mówi.

Kryzys cukrowy zmieni układ sił w polskim handlu?

Na niedoborze cukru w sieciach korzysta handel tradycyjny. Tu jeszcze cukier kupimy, ale w dużo wyższych cenach. To ciekawe zjawisko - dawno nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której tak podstawowego produktu zabrakło w dużych sieciach. Czy to znak, że tracący w ostatnich latach segment małych sklepów może zyskać właśnie w takich momentach?

Katarzyna Konkel jest sceptyczna wobec powyższej tezy.

- Nie sądzę, że ta sytuacja może mieć jakieś dalsze konsekwencje. Może oczywiście lokalnie wzmocnić pozycję danego sklepu, zbudować w klientach poczucie pewności na zasadzie: „nigdzie nie ma a u nas jest”. To może wesprzeć postrzeganie lokalnych sklepów jako rozwiązania „na czarną godzinę”. Jednak nie wierzę by jakoś trwale zmieniło to udział w rynku i funkcję małych sklepików. Ich siła jest w dostępności i autentyczności relacji a słabość w wysokości cen i wąskości asortymentu, dlatego „kryzys cukrowy”, raczej nie zmieni tego układu sił w sposób trwały - zaznacza.

Pat cukrowy powinien zmienić strategie sieci handlowych?

Czy zamieszanie wokół cukru to znak, że sieci powinny zastanowić się nad pewnymi strukturalnymi zmianami, np. w zakresie umów z dostawcami, aby uniknąć tego rodzaju sytuacji w przyszłości?

CEO Omnisense przyznaje, że sytuacja, z którą mamy do czynienia pokazuje w bardzo jaskrawy sposób zjawisko, które zaobserwować można już od dłuższego czasu.

- Największymi hamulcowymi zmian w sieciach są struktury kupieckie. Kupcy bardzo wolno reagują na zmiany w praktykach zakupowych i preferencjach klientów. Ich strategie w centrum stawiają kontrolowanie marży i efektywności półki. Blokują rozwój asortymentu i edukowanie klientów. Wypracowują zasady dostaw na pograniczu opłacalności dla producentów – dlatego w tym schemacie bardzo trudno o elastyczne i szybkie reagowanie - mówi.

Sieci handlowe sprzedają tylko "pewniaki"?

Ekspertka przypomina, że rola kupców w sieciach była od zawsze jasno zdefiniowana: mieli pozyskiwać atrakcyjne towary w najlepszych cenach i na bardzo bezpiecznych warunkach dla sieci.