Debata “Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania” zainaugurowała Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. Wśród prelegentów był Krzysztof Pawiński, prezes Zarządu Grupy Maspex Sp. z o.o.

Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex. | fot. PTWP

Prezes Pawiński podtrzymał swoją opinię wygłoszoną podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że Polska i Europa środkowa to doskonałe miejsce do prowadzenia biznesu w branży spożywczej.

- Jesteśmy w dobrym miejscu i czasie - zdecydowanie stwierdził Krzysztof Pawiński. - wyzwania związane z podwyżkami cen, czyli 4 sezony podwyżek, które zepsuły wiele w relacjach z naszymi odbiorcami, mamy za sobą. Rok 2024 będzie dobrym rokiem.

Prezes Maspexu przyznał, że rok 2023 Grupa przypłaciła mniejszymi wolumenami sprzedaży, co było zgodne z regułą “wyższe ceny - mniejsze wolumeny”, niemniej udało się utrzymać bardzo dobre wartości sprzedaży i profil rentowności. Natomiast obecnie są powody do optymizmu:

Fala optymizmu idzie od południa

- Metryką, na którą się orientujemy jest wzrost wolumetryczny. Patrząc na miejsca, gdzie robimy nasze biznesy, fala optymizmu idzie od południa: Bułgaria, Rumunia, Węgry bardzo zdewastowane kryzysem - wszędzie mamy odbicia liczone w sztukach, kilogramach, litrach - mówił Krzysztof Pawiński. - Odbicie będzie kształtowało rok 2024, który będzie dobrym rokiem.

Problematyczne ceny skupu jabłek i koncentratu pomarańczowego

Nie oznacza to, że nie ma zagrożeń dla rozwoju: ze względu na produkty Maspexu są nimi przede wszystkim wysokie ceny skupu jabłek przemysłowych oraz koncentratu pomarańczowego.

- Pojawiły się zagrożenia - przyznaje prezes Maspexu. - Nie pamiętam roku, w którym dotykaliśmy takich wysokich poziomów skupu jabłka przemysłowego; także cena koncentratu pomarańczowego przebiła poziom 6 tys. dolarów za tonę. Nigdy czegoś takiego nie obserwowałem, choć jestem w branży od ponad 30 lat. To coś, czym trzeba będzie zarządzić, ale czynników optymistycznych jest więcej niż pesymistycznych. Jesteśmy optymistami co do roku 2024, będzie dobrze.

