Pekao: Konflikt rosyjsko-ukraiński wciąż wywiera wpływ na rynki

O skutkach gospodarczych konfliktu dla państw postronnych, przede wszystkim europejskich, trzeba myśleć w kategoriach stagflacyjnych - komentują ekonomiści Banku Pekao.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 01-03-2022, 11:50

Pekao: Konflikt rosyjsko-ukraiński wciąż wywiera wpływ na rynki, fot. shutterstock

Wojna na Ukrainie: wyższa inflacja i niższy wzrost

- Konflikt rosyjsko-ukraiński wciąż wywiera wpływ na rynki. Wczorajsza sesja upłynęła pod znakiem dostosowania do wiadomości z weekendu, choć nie wszystkie sygnały rynkowe mogły być obserwowane – zamknięcie moskiewskiej giełdy sprawiło, że jedynym miernikiem uderzenia w tamtejszy rynek akcji były kursy akcji spółek notowanych na innych parkietach. Ich spadki były rzędu kilkudziesięciu procent - informuja ekonomiści Banku Pekao SA.

- Jak wspominaliśmy kilkukrotnie, o skutkach gospodarczych konfliktu dla państw postronnych, przede wszystkim europejskich, trzeba myśleć w kategoriach stagflacyjnych – dokładniej, jako o kombinacji negatywnych szoków: popytowego i podażowego. Efekt w krótkim okresie to wyższa inflacja i niższy wzrost, co stawia bank centralny w trudnej pozycji - tłumaczą.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Oczekiwana większa ekspansywność polityki fiskalnej

- To, w jakiej dokładnie pozycji znalazły się banki centralne, jest w ostatnich dniach oceniane przez rynki w różnych sposób. Oczekiwania dotyczące dalszych ruchów głównych banków centralnych (Fed, EBC, BoE) uległy stonowaniu: ze ścieżki stóp EBC wycenionej na najbliższy rok zniknęło 10 pb, z pozostałych dwóch po 20 pb. Odpowiada to pożegnaniu bardziej wydumanych scenariuszy, jak np. ruchu o 50 pb po marcowym posiedzeniu FOMC. W regionie CEE oczekiwane ścieżki stóp powędrowały do góry o ok. 25 pb. Odpowiada to w przybliżeniu zanotowanemu osłabieniu walut - podają ekonomiści banku.

- Taki wzorzec zachowania rynków jest szczególnie ciekawy, jeśli weźmie się pod uwagę to, że państwa regionu Europy Środkowej mają większą ekspozycję na negatywny szok popytowy związany z trwającym konfliktem, a ich ekspozycja na szok podażowy może być podobna - komentują.

Skąd zatem te odmienne ścieżki oczekiwanych stóp? Widzimy takie przyczyny:

· Wyższy wyjściowy poziom inflacji w regionie CEE i większy potencjał do rozkręcenia spiral płacowo-cenowych.

· Funkcje reakcji banków centralnych w regionie dające wysoki priorytet inflacji.

· Wyższa premia za ryzyko związana z samym konfliktem zbrojnym.

· Blokada kanału kursowego polityki pieniężnej w regionie.

· Oczekiwana większa ekspansywność polityki fiskalnej w związku ze „strategicznymi" wydatkami (zbrojenia, infrastruktura, pomoc uchodźcom z Ukrainy).