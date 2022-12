1 grudnia 2022 w Berlinie został otwarty trzytysięczny sklep Pepco w Europie. Pierwsze sklepy Pepco powstały w Polsce w 2004 roku, a główna siedziba firmy od początku jej istnienia mieści się w Poznaniu.

Obecnie w Polsce działa blisko 1200 sklepów .

Pepco otworzyło trzytysięczny sklep w Europie. / fot. materiały prasowe

W których krajach są sklepy Pepco?

Sieć handlowa Pepco świętuje otwarcie swojego trzytysięcznego sklepu na Placu Poczdamskim w Berlinie - to symboliczne podsumowanie blisko 20-letniego rozwoju marki. Pepco, z główną siedzibą w Poznaniu, to firma, która obecnie posiada sklepy rozsiane po całej Europie – od Estonii na północy, po Włochy na południu i od Hiszpani na zachodzie, po Bułgarię na wschodzie. Sieć otworzyła swoje pierwsze sklepy w Polsce w 2004 roku, zaczynając od 14 placówek, zlokalizowanych w takich miastach jak Poznań, Gdańsk i Bydgoszcz. Polska pozostaje cały czas kluczowym dla marki rynkiem, z blisko 1200 sklepami. Liczba ta będzie nadal rosła ze względu na planowaną ekspansję sieci, której towarzyszy zmiana wyglądu placówek.

Wykorzystując doświadczenia zdobyte na polskim rynku od 2013 roku Pepco zaczęło rozszerzać swoją działalność na Centralną i Wschodnią Europę, włączając w to m.in. Słowację, Czechy, Rumunię, Bułgarię, czy Litwę, a w ostatnich latach weszło także na takie zachodnie rynki jak Hiszpania, Włochy, Austria czy Niemcy – pokazując, że cała Europa jest w zasięgu marki.

Obecnie Pepco ma cztery sklepy w Niemczech i planowane są kolejne otwarcia. Po wejściu do Grecji w październiku, marka jest obecna już w 17 krajach. Jej dwutysięczny sklep został otwarty zaledwie w czerwcu 2020 roku, w mieście Makarska w Chorwacji, co pokazuje jak szybkie jest tempo tej starannie zaplanowanej ekspansji. Marka pragnie kontynuować swój rozwój, planując wejście do Portugalii wiosną 2023 roku.

Otwarcie 3-tysięcznego sklepu to ważny kamień milowy w naszym rozwoju. Dzięki efektowi skali weszliśmy na poziom niezwykle dynamicznego wzrostu i średnio każdego dnia, gdzieś w Europie otwieramy co najmniej jeden sklep Pepco, a każdego roku wchodzimy na dwa nowe europejskiej rynki. Tylko w ubiegłym roku finansowym otworzyliśmy 446 nowych placówek, a zamierzamy rozwijać się jeszcze szybciej. Jako Grupa Pepco, będąca także właścicielem marek Poundland i Dealz, chcemy otworzyć 20 000 sklepów w całej Europie – powiedział Anand Patel, Managing Director, Pepco.

3000 sklepów Pepco w Europie

Otwarcie nowego sklepu na Placu Poczdamskim w Berlinie poprzedziła uroczystość, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele Pepco ze wszystkich rynków. Na wydarzenie, które odbyło się 30 listopada 2022 roku, przybyli pracownicy, którzy otwierali pierwszy sklep Pepco w swoich krajach. Kilkunastu kierowników sklepów spędziło wspaniałe popołudnie w towarzystwie lokalnych partnerów, prasy, a także Ananda Patela, Managing Directora Pepco.

Nasz pierwszy sklep na Słowacji otworzyliśmy przy ogromnym wsparciu ze strony polskiego zespołu. Chociaż początki nie były łatwe, ze względu na pewne drobne bariery językowe, ciągle bardzo ciepło to wspominamy, nawet po 10 latach. Niektóre z tych wspomnień są bardzo zabawne, ponieważ wiele słów w naszym języku znaczy coś całkowicie innego niż po polsku, co spowodowało, że wielokrotnie śmialiśmy się ucząc się od siebie nawzajem. Pomimo pewnych drobnych obaw, gdyż słowaccy konsumenci zupełnie nie znali marki Pepco, pozytywne opinie zaczęły spływać już w dniu otwarcia, a nowi klienci licznie odwiedzali nasz sklep zachęceni rekomendacjami osób, które już coś u nas kupiły – wspomina Monika Mickova, kierowniczka sklepu Pepco na Słowacji.

Pepco: jaki jest asortyment w sklepie?

Różnorodny asortyment Pepco obejmuje ok. 500 kategorii produktowych, w najlepszych cenach na rynku, włączając w to odzież damską, męską i dziecięcą, a także artykuły dla domu, zabawki i kosmetyki.

Sieć oferuje także limitowane kolekcje, produkty licencjonowane i oferty sezonowe, np. kolekcje na rozpoczęcie roku szkolnego czy na Boże Narodzenie. 84% procent ubrań marki własnej Pepco i ogólnej oferty dostarczanych jest przez należącą do Pepco Group firmę dostawczą PGS.

W w obecnym otoczeniu inflacyjnym, nasze podejście do sprzedaży detalicznej i oferta produktów wysokiej jakości w dobrych cenach stało się jeszcze bardziej atrakcyjne dla konsumentów. Potwierdziliśmy silną pozycję na zachodnioeuropejskich rynkach, z powodzeniem wchodząc na pięć z nich, a czego uwieńczeniem jest otwarcie trzytysięcznego sklepu. Wierzymy zatem, że możemy jeszcze bardziej przyspieszyć tempo wzrostu zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Na polskim rynku, który jest obecnie dla nas największy, nadal widzimy potencjał do rozwoju – powiedział Aleksandr Cikaidze, Retail Director w Pepco.

Obecnie Pepco zatrudnia 25 000 osób w 17 europejskich krajach, włączając w to ponad 10 000 pracowników w Polsce i ponad 900 w poznańskiej Centrali. Otwarcie trzytysięcznego sklepu potwierdza, że marka jest jednym z największych pracodawców w sektorze handlu stacjonarnego w naszej części Europy.

