Pepco rozpoczyna swoją działalność w Portugalii. 18 maja marka oficjalnie otworzy swój pierwszy sklep w Coimbrze, a w ciągu pierwszego roku obecności na portugalskim rynku, planuje pojawić się w kluczowych miastach i regionach kraju, w tym. m.in. Lizbonie i Porto. W części z placówek klienci znajdą poszerzony asortyment obejmujący nie tylko odzież i akcesoria dla domu, ale również ofertę artykułów spożywczych, kosmetyków, środków czystości czy produktów dla zwierząt.

Pepco w Portugalii i Bośni i Hercegowinie; fot. shutterstock.com

Pepco w Portugalii

Portugalia stanie się 18 krajem, gdzie odwiedzić będzie można sklepy Pepco. Pierwsza placówka zostanie otwarta 18 maja w Coimbrze, liczącej blisko 100 tysięcy mieszkańców stolicy regionu położonego w centrum kraju. Plany portugalskiej ekspansji, zakładają otwarcia sklepów w takich miastach jak: Lizbona, Porto, Braga, czy leżące na południu kraju Albufeira i Olhao.

Pepco, którego europejska centrala działa w Poznaniu, posiada obecnie ponad 3000 sklepów zlokalizowanych na terenie całej Europy. W ubiegłym roku sieć otworzyła swoje placówki w Niemczech i Grecji, a na 2023 rok planuje również wejście do Bośni i Hercegowiny.

„Cieszymy się, że Portugalia dołączyła do rodziny Pepco i nie możemy się doczekać kolejnych otwarć. To naturalny krok naszego rozwoju po udanych wejściach na inne rynki w krajach basenu Morza Śródziemnego, jak Hiszpania, gdzie działa 150 naszych placówek, czy Włochy, gdzie niedawno świętowaliśmy otwarcie setnego sklepu – powiedziała Anca Radu Retail Director South Europe w Pepco.

Nowy koncept sklepów Pepco. Sieć stawia na FMCG

Niektóre portugalskie sklepy Pepco, otwarte będą w innym koncepcie niż ten, do którego przyzwyczailiśmy się w Polsce. Klienci znajdą w nich poszerzony asortyment, w którym obok tradycyjnej oferty obejmującej odzież i artykuły dla domu, znajdzie się również szeroki wybór produktów FMCG, artykuły spożywcze i chemiczne, takie jak kosmetyki, środki czystości, produkty do higieny osobistej, przekąski, napoje, słodycze oraz kategorie dla zwierząt. W takim, większym bo liczącym do 1000 metrów kwadratowych, Pepco dostępne będą też znane marki, jak: Coca Cola, Kinder, Toblerone, Reese´s, Milkyway, Pringles, Pantene, Elvive, Oral B, Colgate, Fairy.

Koncept sklepów z szerzą ofertą został wprowadzony przez sieć z powodzeniem w ubiegłym roku w Hiszpanii, gdzie po dwóch latach obecności firma ma 150 sklepów. Łącznie na terenie całej Europy Pepco posiada już ponad milion metrów kwadratowych powierzchni handlowych. Firma jest jednym z największych europejskich pracodawców w obszarze stacjonarnego handlu, zatrudniając ponad 28 000 osób, z czego ponad 40% pracuje w Polsce, w tym ponad 1000 w poznańskiej centrali. W trakcie pierwszego roku obecności na portugalskim rynku firma planuje zatrudnić 300 osób.

Grupa Pepco - ile sklepów?

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z silnych sieci detalicznych, tzn. Pepco, Dealz i Poundland, współpracujących z PGS, globalnym dostawcą. Grupa Pepco ma obecnie ponad 4000 sklepów w 20 krajach i zatrudnia ok. 43 000 osób.

