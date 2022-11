Charytatywne Misie goszczą w sklepach Pepco od 2019 roku i są dostępne przez cały rok w różnych odsłonach. 100 proc. zysku z ich sprzedaży przeznaczane jest na realizację projektów społecznych na rzecz dzieci. Na półki sklepów Pepco trafiła właśnie nowa kolekcja pluszaków, inspirowana pomysłami pracowników firmy.

Pepco wypuściła kolejną kolekcję Charytatywnych Misiów Pepco /fot. mat.pras

Misie dostępne w sklepach przez 10 miesięcy

Misie w nowych ubrankach będą dostępne w sklepach co najmniej przez najbliższe 10 miesięcy i polecają się na różne okazje. Jedną z nich może być zbliżający się Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada. Cały zysk ze sprzedaży Charytatywnych Misiów w Polsce firma Pepco przekaże Fundacji Świętego Mikołaja, która przeznaczy go na sfinansowanie projektu „Przystanie Świętego Mikołaja”, skierowanego do dzieci z Ukrainy.

– Z Pepco współpracujemy nieprzerwanie od 2020 roku. Wspólnie pomogliśmy już setkom dzieci, 236 zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin otrzymało stypendia na rozwój swoich talentów, w czasie pandemii kupiliśmy 110 laptopów do nauki zdalnej dzieciom w najtrudniejszej sytuacji. Pepco wspiera także młodzież z małych miejscowości, która prowadzi swoje autorskie projekty lokalne w ramach Akademii Liderów – mówi Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Misie z Pepco dostępne są w wielu krajach

Na początku Charytatywne Misie były dostępne tylko w Polsce, a obecnie są w sprzedaży także w Rumunii, Bułgarii, Czechach, Serbii, Chorwacji, we Włoszech oraz na Litwie, Słowacji i Węgrzech. Na każdym rynku pomagają innej organizacji społecznej, ale wszystkie łączy jeden cel – wsparcie rozwoju i edukacji dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

