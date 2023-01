- Mamy mocną pozycję, aby nadal osiągać wyniki lepsze niż cały rynek w kategorii odzieży, towarów ogólnego przeznaczenia i FMCG - tak Pepco Group N.V. podsumowuje przychody za I kw. roku obrotowego 2023 zakończony 31 grudnia 2022 r.

Pepco planuje nowe sklepy; fot. mat.pras.

Pepco Group N.V. - wyniki finansowe

Przychody Pepco Group N.V. za I kwartał wyniosły 1,65 mld euro, co oznacza wzrost przychodów rok do roku o 27 proc. przy stałym kursie walutowym i o 24 proc. przy uwzględnieniu kursów rzeczywistych.

Wzrost w I kwartale wg porównywalnej bazy „like-for-like” (LFL) wyniósł 13 proc. rok do roku, przy uwzględnieniu stałych kursów walut. Wszystkie marki Grupy odnotowały wyraźny wzrost sprzedaży rok do roku: Pepco: +19,7 proc. LFL, a Grupa Poundland: +4,4 proc. LFL.

W I kwartale we wszystkich markach Grupy, po bardzo udanym okresie świątecznym, odnotowano rekordowe dzienne wyniki sprzedaży, przewyższające wynikami średnią dla szerokiego rynku.

Pepco a inflacja

- Mamy mocną pozycję, aby nadal osiągać wyniki lepsze niż cały rynek w kategorii odzieży, towarów ogólnego przeznaczenia i FMCG. Inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie na wszystkich naszych rynkach, choć w przypadku odzieży i obuwia jest ona wyraźnie niższa od głównego wskaźnika wzrostu cen - czytamy w raporcie.

- Zakładając, że otoczenie makroekonomiczne będzie funkcjonować zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jesteśmy na dobrej drodze by w kolejnym roku osiągnąć

rezultaty spójne z dotychczasowymi, z wyższym celem otwarć nowych sklepów i solidną bazą dla wyników LFL dla Pepco, Poundland i Dealz Polska. Sądzimy, że wzrost wyniku EBITDA (według MSSF16) w roku obrotowym 2023, przy

założeniu stałych kursów walutowych, będzie kilkunastoprocentowy. Byłoby to zgodne z efektami osiągniętymi w I kwartale - dodano.

Pepco: osiągamy wyniki lepsze niż rynek

- Mieliśmy bardzo udany świąteczny okres z rekordowymi dziennymi wynikami sprzedaży, w każdej z naszych marek. Nadal osiągaliśmy lepsze wyniki niż szeroki rynek w całej Europie. Skorzystaliśmy z odpowiedniego, odbudowanego poziomu zapasów, co pozwoliło nam zaspokoić silny popyt - komentuje Trevor Masters, prezes Pepco Group.

- Z ekscytacją przyglądamy się perspektywom dla Dealz w Polsce, gdzie kontynuujemy szybką ekspansję i gdzie w pierwszym kwartale uruchomiliśmy 16 nowych sklepów - dodał.

- Coraz bardziej skupiamy się na wykorzystaniu efektu skali i różnorodności biznesu, który stworzyliśmy. Chcemy uwolnić potencjał Grupy jako całości, łącząc imponujące przewagi i możliwości każdej z naszych marek. Podczas gdy otoczenie rynkowe wciąż może być wyzwaniem, mamy przekonanie co do siły naszej oferty skierowanej do klientów i naszej pozycji cenowego lidera. Jesteśmy też pewni naszej zdolności do realizacji strategicznych priorytetów dotyczących dalszego wzrostu - podsumował Trevor Masters.

